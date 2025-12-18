Pocos días restan para iniciar las vacaciones decembrinas, así que si ya estás buscando destinos y experiencias nuevas cerca de la CDMX para empezar desde este fin de semana, en Destinos te proponemos 5 planes.

Experiencia navideña en viñedo de Querétaro

Santa Claus llega el fin de semana a Puerta del Lobo, reconocido como ‘Bodega del Año’ por la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Es un viñedo y desarrollo enoturístico en la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro, a unas 3 horas en auto desde la CDMX.

Foto: Puerta del Lobo

La experiencia ‘La Primera Parada de Santa’ ofrece un recorrido por la vinícola hasta llegar a la cava, donde espera Santa para recibir las cartitas de los visitantes. Él les hablará un poco de su historia y se tomará fotografías en spots muy navideños.

Incluye vino caliente para mayores de edad, chocolate y una botita de dulces para los menores.

Lee también: En Hidalgo visita un campo de magueyes en un rancho pulquero

Único día: domingo 21 de diciembre a las 12:00 p.m. y 1:00 p.m.

El costo es de $380 pesos por adulto y $210 por niño.

Más información al WhatsApp: (442) 454 5470.

Bosque Iluminado en Hidalgo

Otra actividad navideña para este fin de semana es el Bosque Iluminado en el Parque Ecoturístico El Cerezo, en el pueblo mágico de Mineral del Chico que está inmerso en el Parque Nacional El Chico, a poco menos de 2 horas de la CDMX.

La experiencia consiste en un recorrido (de una hora, aproximadamente) por el bosque iluminado con foquitos de colores, photo opportunities especiales y personajes temáticos. También habrá proyecciones de cine al aire libre, fogatas y otras actividades familiares.

Fotos: Bosque Iluminado

Disponible el sábado 20 y domingo 21 de diciembre a partir de las 7:00 p.m.

El costo de entrada es de $110 pesos por adulto y $80 para niños de 4 a 8 años.

Más información en Facebook: ‘Bosque Iluminado Hidalgo 2025’.

Festival navideño en Puebla

A partir de este fin de semana, el Centro Expositor de Puebla (a un par de horas de la CDMX) se convertirá en sede del Festival Navideño y el Foro Navideño 360.

Tendrá más de 20 juegos mecánicos y otros 20 de destreza, pasillos iluminados, decoración especial para tomarse fotografías, zona de alimentos y bebidas, un show de comedia y funciones de teatro con temática navideña.

Disponible el sábado 20 y domingo 21 desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. El teatro tendrá 3 horarios: 12:30 p.m., 3:00 p.m. y 5:30 p.m.

La entrada es gratuita, aunque los precios de las atracciones van desde los $40 pesos por persona.

Más información en Facebook: ‘Centro Expositor Puebla’.

Bosque de árboles de Navidad en Edomex

Si aún no tienes arbolito de Navidad, una buena opción para el fin de semana es lanzare al Bosque de los Árboles de Navidad, en Amecameca (a poco más de una hora de CDMX) donde podrás cortar el que más te guste, además de caminar entre la naturaleza y tener una vista increíble de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Foto: Bosque de los Árboles de Navidad

En una sección de este bosque hay un tianguis de antojitos y bebidas, así como un bazar navideño para comprar adornos y regalos.

Abrirá todos los días hasta el domingo 21 de diciembre, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Lee también: Qué ver en Noelandia, el parque navideño de Puebla

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Bosque de los Árboles de Navidad (Página Oficial)’.

Parque de aventura en Morelos

Más allá de las experiencias de temporada, el fin de semana es un gran momento para vivir emocionantes momentos en el Parque de Aventura Tepecapa en el pueblo mágico de Tlayacapan, aproximadamente a 1 hora y media de la CDMX, en las montañas del Parque Nacional El Tepozteco.

Foto: Sectur Morelos

Entre peñas y árboles, la propiedad ofrece lanzamientos en tirolesas (de 270, 280 y 360 metros de largo), un puente colgante (de 150 metros de longitud), bicicletas aéreas, zonas de descanso con palapas y área de comida.

Abre los sábados y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada cuesta $700 pesos por persona e incluye todas las experiencias.

Más información al teléfono: (777) 443 1114.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters