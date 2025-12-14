En el corazón del Bosque de Chapultepec continúa la transformación del Complejo Cultural Los Pinos con la apertura del Jardín Hondonada, un espacio que reúne arquitectura de paisaje, arte contemporáneo y áreas de contemplación.

El proyecto busca reforzar la conexión con la naturaleza urbana y promover el cuidado de las especies que habitan en una de las zonas verdes más importantes de CDMX.

Con acceso libre y un horario de 10:00 a 17:00 horas, este nuevo jardín se suma a los espacios culturales y recreativos que se han integrado al complejo en los últimos años.

El Jardín Hondonada se encuentra dentro del Complejo Cultural Los Pinos y es un espacio natural para recorrer en calma. Foto: Gobierno de México

¿Cómo es el Jardín Hondonada de la CDMX?

El Jardín Hondonada se ubica a un costado de la Casa Miguel Alemán y se concibe como un espacio lúdico que invita al descanso y a la contemplación.

Si te decides explorarlo, disfrutarás el ambiente natural en medio de Chapultepec, con caminos rodeados de vegetación, áreas para sentarse a leer, terrazas y dos espejos de agua que retienen la lluvia.

Su diseño privilegia la convivencia armoniosa entre visitantes y el ecosistema del bosque, reforzando la idea de un espacio público para encuentros individuales o en compañía.

Uno de sus elementos más llamativos son las esculturas. Hay tres figuras monumentales elaboradas con materiales reciclados que representan a los animales que habitan Chapultepec: la ardilla, el cacomixtle y el tlacuache.

Cada una de ellas posee un simbolismo particular, por ejemplo, la ardilla expresa dinamismo y vitalidad; el cacomixtle destaca por su ingenio y la capacidad de adaptación; y el tlacuache encarna la resiliencia y el cuidado, elementos que se aprecian en la postura donde carga a sus crías.

Las esculturas buscan sensibilizar al público sobre la importancia de preservar las especies que habitan este entorno.

Si te encuentras con ejemplares reales, no los molestes ni los alimentes... simplemente contémplalos.

El Jardín Hondonada invita a visitantes locales, nacionales y extranjeros a relajarse y disfrutar del entorno. Foto: Gobierno de México

¿Por qué el Jardín Hondonada está en Los Pinos?

El diseño del Jardín Hondonada combina arquitectura paisajística con elementos funcionales. Tan solo las terrazas permiten descansar bajo la sombra de los árboles y los espejos de agua contribuyen a la recarga del subsuelo.

Además de ser un sitio para caminar sin prisa, practicar deportes de bajo impacto o simplemente tomarse un respiro, este nuevo espacio sirve como punto de encuentro para la comunidad debido a su ubicación.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, su instalación es parte de la transformación de Los Pinos, que anteriormente era la casa de los presidentes mexicanos pero hoy conforma un recinto abierto y accesible, orientado a la convivencia, el aprendizaje y la apreciación del patrimonio del Bosque de Chapultepec.

Si buscas un refugio dentro de la Ciudad de México, definitivamente tienes que conocerlo. El horario de visita es de martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas.

El Jardín Hondonada cuenta con terrazas de descanso y zonas diseñadas para la contemplación entre árboles y senderos verdes. Foto: Gobierno de México

Entre esculturas monumentales, terrazas y paisajes, el nuevo Jardín Hondonada es un recordatorio de que Chapultepec sigue siendo uno de los pulmones verdes más importantes de la capital.

