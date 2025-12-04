En los últimos años, la crisis climática y ecológica que se vive en el mundo ha impulsado la reinvención y adaptación de muchas industrias. La del turismo y específicamente la de los hoteles no son la excepción.

La sostenibilidad ya es una parte importante en el actuar de las cadenas hoteleras, así como un factor crucial en la toma de decisiones de los turistas.

Luis Núñez, vicepresidente de ventas globales para América de Inclusive Collection, y Etna Perea, directora comercial de Latinoamérica y el Caribe para Hyatt, hablaron en conferencia de prensa sobre los esfuerzos que realizan sus propiedades para mantener una línea respetable con el entorno natural y social.

El concepto de Hyatt Inclusive Collection

Hyatt, con sede en Chicago, es una compañía hotelera con más de 1,400 propiedades a nivel global, divididas en distintas marcas y segmentos. Una de ellas es Hyatt Inclusive Collection, creada en 2022, que, a su vez, reúne 10 marcas de lujo en plan todo incluido.

Lee también: Por qué hay playas de arena negra

¿Qué hacen los hoteles de Hyatt Inclusive Collection por el medio ambiente?

28 de los hoteles de Hyatt Inclusive Collection en México están certificados por la organización internacional sin fines de lucro Preferred by Nature que, desde hace 3 décadas, se enfoca en “apoyar una mejor gestión de la tierra y prácticas comerciales que beneficien a las personas, la naturaleza y el clima”, de acuerdo con la página web de la organización.

Foto: Hyatt Inclusive Collection

Algunas de las medidas ‘universales’ que se aplican en las propiedades de Hyatt Inclusive Collection son: la reducción del uso de papel al reemplazarlo con códigos QR, la colaboración en iniciativas de limpieza de playas, campañas de reforestación, captación de agua pluvial y eliminación de desechables de un solo uso.

Los huéspedes también forman parte de los esfuerzos al participar en las jornadas de saneamiento de playas, plantando árboles endémicos y en las actividades ecoturísticas ofrecidas en las propiedades.

Núñez aclara que “no hay una directriz general. Buscamos oportunidades a nivel puntual que realmente impacten en las comunidades donde se encuentra cada hotel”.

Etna Perea, directora comercial de Latinoamérica y el Caribe para Hyatt, destaca las acciones de dos hoteles especificamente: en Impression by Secrets Isla Mujeres “tenemos nuestro propio sistema de tratamiento de agua” y en el Dreams Estrella del Mar Mazatlán Golf & Spa Resort “hay un tortugario en el que organizamos visitas guiadas para concientizar sobre la fragilidad de las especies y su ecosistema y para que estas no sean vistas como un espectáculo”.

Esta actividad, disponible en temporada de lluvias, consiste en que los huéspedes puedan realizar caminatas por la playa para observar el arribo y desove de las tortugas e incluso ayudar en las liberaciones, guiados por un grupo de biólogos que explican detalles de los ejemplares y su importancia en el medio ambiente.

Luis Núñez también destaca la alianza entre Impression by Secrets Isla Mujeres y la fundación Saving our Sharks, la cual involucra la colaboración de científicos, actividades de concientización con escuelas e instituciones y “una labor con los pescadores” para promover la pesca sostenible y ofrecer certificaciones de buceo con la finalidad de convertirlos en prestadores de servicios ecoturísticos.

Otros casos: en Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort y Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort, en Quintana Roo, colaboran con la Reserva Laguna Manatí (en Cancún) organizando jornadas de saneamiento; en Secrets Playa Blanca Costa Mujeres, la mayoría de sus toallas son elaboradas con PET que ha sido recogido en el mar.

Foto: Hyatt Inclusive Collection

Y, sobre el programa World of Care de Hyatt: “va más allá de la sustentabilidad, es inclusión, equidad y una vertical potente de la compañía que impulsa la responsabilidad social corporativa”, asegura Núñez.

Entre las labores del programa está la contratación de grupos vulnerables (personas con discapacidad y personas mayores), así como la búsqueda y alianza con proveedores locales para incentivar la economía de la comunidad o de una región.

Lee también: El hotel más instagrameable del mundo está en México

El vicepresidente de ventas globales afirma que sus hoteles “se distinguen por su ubicación, servicio y conexión con la cultura local", enfatizando que cada propiedad destaca elementos de la región en su decoración, experiencias, actividades y gastronomía.

¿Qué hoteles tiene Hyatt Inclusive Collection?

El portafolio de Hyatt Inclusive Collection se divide en 10 marcas:

Impression by Secrets.

Hyatt Ziva.

Hyatt Zilara.

Zöetry Wellness & Spa Resorts.

Secrets Resorts & Spas.

Breathless Resorts & Spas.

Dreams Resorts & Spas.

Hyatt Vivid.

Sunscape Resorts & Spas.

Alua Resorts & Spas.

Son “totalmente específicas. Cada una habla a diferentes clientes y así les brindamos algo distinto al todo incluido puro y duro”.

Los hoteles y resorts “Vivid son exclusivamente para adultos, sobre todo para parejas más jóvenes. Proponen un estilo y ambiente más casual; Secrets o Zilara son mucho más exclusivos y enfocados en el romance; Breathless tiene más energía, con experiencias divertidas y entretenidas; e Impression by Secrets es el máximo nivel de lujo” al ser propiedades boutique que cuentan con mayordomos personales, amenidades, gastronomía y actividades premium.

De acuerdo con el enfoque de la propiedad, encontrarás distintos tipos de restaurantes, bares y opciones gastronómicas, así como actividades: clases de surf, buceo, paseos en catamarán o bicicleta, kayak, degustaciones guiadas, clases de cocina, club de playa...

Foto: Hyatt Inclusive Collection

Luis Núñez comparte que, para el primer trimestre de 2026, se incorporará una nueva marca a Hyatt Inclusive Collection tras el acuerdo de colaboración con los hoteles Bahía Príncipe, cuyos resorts están en República Dominicana, Jamaica, Tenerife y Mallorca (España) y el Caribe mexicano.

Hyatt Inclusive Collection tiene presencia en España, Bulgaria, Grecia, Portugal, República Dominicana, Curazao, Jamaica, Santa Lucía, Aruba, Colombia, Panamá y México.

En México, concentra 47 propiedades de 9 marcas (excepto Alua Resorts & Spas). La mayoría está en el Caribe (desde Isla Mujeres hasta Tulum), aunque también hay en Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, Huatulco, Mazatlán e Ixtapa.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters