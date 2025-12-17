En todo el continente americano, Estados Unidos posee los edificios más altos. Sin embargo, hay otras ciudades de Latinoamérica como Santiago (Chile), Panamá y Balneario Camboriú (Brasil) también con gigantes de acero y hormigón.

¿Y México? No se queda atrás: al norte del país se está construyendo el rascacielos que ocupará el puesto como el edificio más alto de Latinoamérica.

¿Sabes cuál es? Te contamos algunos detalles.

¿Cuál será el edificio más alto de Latinoamérica?

De acuerdo con su página oficial, la Torre Rise será el edificio más alto de Latinoamérica. Tendrá una altura de 484 metros, de los cuales 408 estarán divididos en 96 pisos; el resto (76 metros) corresponderán a la aguja que la coronará.

Foto: Torre Rise

Superará, por 170 metros, a la Torre Obispado (T.OP) en Monterrey, Nuevo León, que actualmente ostenta el título del edificio más alto de México y Latinoamérica.

Además, la Torre Rise se posicionará como la segunda más alta de todo el continente (después de One World Trade Center en Nueva York) y la decimotercera a nivel mundial (mayor a las Torres Petronas de Malasia o la Torre Kingkey en China).

El nuevo edificio más alto de Latinoamérica contará con 35 niveles de oficinas, 22 pisos de departamentos, 10 pisos para un hotel de lujo (sin haberse oficializado la marca), 4 de comercio y el SkyDeck 360°, un mirador panorámico en los últimos 3 pisos.

En septiembre pasado, se informó que en el piso 100 habrá una tirolesa justo al borde del precipicio.

Su diseño contará con 4,300 metros cuadrados de áreas verdes, una fachada de cristal con control térmico y esquinas curvas que ayudan a reducir el impacto del viento.

Hasta el momento, Torre Rise ha obtenido diversas certificaciones en materia de sustentabilidad: LEED Silver, Green Globes, Building EQ y Well de International Well Building Institute.

¿Dónde estará el edificio más alto de Latinoamérica?

La Torre Rise, el próximo edificio más alto de Latinoamérica, se construye en la colonia Obispado (muy cerca del cerro y museo homónimos) en Monterrey, Nuevo León, frente al paso del río Santa Catarina y la avenida Constitución.

Foto: Torre Rise

Curiosamente estará a tan solo unos metros de la Torre Obispado (T.OP), a la que le arrebatará la ‘corona’ una vez que se inaugure.

¿Cuándo abrirá el edificio más alto de Latinoamérica?

La Torre Rise, el próximo edificio más alto de Latinoamérica, inició su construcción en 2023 y, de acuerdo con lo dicho por Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, se espera que sea inaugurada en verano de 2026, previo al inicio de la Copa del Mundo de la FIFA.

