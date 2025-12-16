La forma de divertirse en la CDMX da un salto al futuro con la llegada de parques de experiencias inmsersivas, como Inspark, un lugar de entretenimiento que combina realidad virtual, realidad aumentada, arte digital y destreza.

Diseñado para quienes buscan experiencias distintas, este espacio invita a sumergirse en mundos digitales donde la acción, la competencia y la imaginación son protagonistas.

Además de su nueva sede en Forum Buenavista, Inspark también cuenta con una sucursal en Plaza Carso, consolidándose como uno de los conceptos de entretenimiento tecnológico más atractivos de la ciudad.

Este parque está pensado tanto para visitas familiares como para salidas con amigos, celebraciones, eventos corporativos o excursiones escolares, ofreciendo una experiencia personalizada para cada tipo de público.

Las atracciones inmersivas del parque llevan la tecnología de juego a otro nivel. Foto: Facebook Inspark

¿Qué atracciones tiene Inspark?

Inspark destaca por su amplia variedad de atracciones, cada una diseñada para llevar la realidad virtual al límite.

Entre las experiencias platino se encuentra VR Racing Motos, donde puedes personalizar tu recorrido y competir con amigos a toda velocidad.

También sobresale Ala Delta, un vuelo virtual que recorre los principales monumentos de la CDMX mientras se acumulan puntos, así como Box – La Pelea, una intensa simulación que pone a prueba fuerza, reflejos y resistencia.

Inspark ofrece paquetes de créditos que permiten disfrutar varias experiencias en una sola visita. Foto: Facebook Inspark

Para quienes buscan velocidad sobre ruedas, Speed Race permite convertirse en corredor profesional y tratar de romper récords en la pista.

En el terreno de la música y el ritmo, Beat Saber invita a romper cubos con sables de luz al compás de la música, mientras que Just Dance garantiza diversión con coreografías llenas de energía.

El suspenso y la acción también tienen su espacio. Mansión del Terror propone escapar de una maldición en una experiencia inmersiva llena de tensión, mientras que Ataque Zombie reta a los jugadores a sobrevivir a un apocalipsis lleno de criaturas.

Para quienes disfrutan la competencia, Contractors ofrece combates multijugador en escenarios militares, y Hyper Dash enfrenta a equipos en campos con obstáculos y disparos estratégicos.

Inspark combina realidad virtual y entretenimiento en un solo espacio dentro de Forum Buenavista. Foto: Facebook Inspark

En Fobia Xperience, los visitantes pueden enfrentar sus miedos, y con un Escape Room “Viaje al Futuro”, un reto de enigmas y trabajo en equipo con un costo de $500 pesos por sesión, ideal para grupos que buscan un desafío distinto.

¿Cuánto cuesta Inspark?

Para jugar, Inspark utiliza la Sparkey Card, una tarjeta que permite administrar créditos, acumular puntos llamados sparks y canjearlos por premios, sin necesidad de descargar aplicaciones.

Existen distintos paquetes para adaptar la experiencia al presupuesto y al tiempo de visita.

El Paquete Principiante tiene un costo de $350 pesos e incluye 450 créditos, recomendado para quienes visitan Inspark por primera vez.

El Paquete Gamer, por $450 pesos, ofrece 600 créditos para quienes buscan más acción.

Mientras que el Paquete Pro, con un costo de $550 pesos, otorga 750 créditos para disfrutar al máximo de todas las atracciones.

Todos los paquetes están recomendados para niños a partir de los 7 años y no incluyen la tarjeta física.

¿Cuáles son los horarios de Inspark?

Inspark Forum Buenavista abre de lunes a domingo, de 12:00 a 20:30 horas.

Se encuentra en el centro comercial Forum Buenavista, en Eje 1 Norte 259, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, en el piso 2, a un costado del gimnasio.

El parque cuenta con juegos para todas las edades, ideales para visitas familiares o con amigos. Foto: Facebook Inspark

Con tecnología de punta, múltiples experiencias y opciones para todas las edades, Inspark se perfila como uno de los nuevos puntos imperdibles para quienes buscan diversión diferente en la ciudad.

