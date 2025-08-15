La tirolesa más larga de América es la Ziprider, en el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, aunque por todo el continente existen otras que se le acercan en cuanto a dimensiones y niveles de emoción.

Una de ellas se llama El Monstruo que, aunque ahora ocupa el segundo puesto a nivel continental en cuanto a longitud, sigue siendo un emocionante atractivo turístico en una isla del Caribe.

¿Quieres saber más de esta experiencia llena de adrenalina? Te contamos cómo es y cuánto cuesta subir.

¿Dónde está la tirolesa más larga del Caribe?

El Monstruo, la tirolesa más grande del Caribe es la principal atracción del parque de aventura ToroVerde, la joya turística del pueblo de Orocovis, un municipio en plena Sierra de Cayey, en el corazón de Puerto Rico.

Foto: Discover Puerto Rico

El paisaje de Orocovis se compone de montañas forradas de selva, bañadas por ríos y cascadas. Es un destino ideal para el ecoturismo y las experiencias al aire libre.

Desde San Juan, capital de Puerto Rico, es un trayecto en auto de aproximadamente 1 hora y 10 minutos.

¿Cómo es la experiencia en la tirolesa más larga del Caribe?

La experiencia de El Monstruo, la tirolesa más larga y alta del Caribe, inicia con el cruce de un puente colgante de 47 metros de largo y 10 metros de altura, el cual llega a la plataforma de lanzamiento.

Foto: Discover Puerto Rico

Los instructores te ayudan a acomodarte al estilo Superman (acostado boca abajo) para viajar en esta posición durante todo el trayecto, a 2,530 metros de longitud (24 metros menos que la Ziprider), equivalente a 28 campos de futbol americano.

Cuando menos lo esperes, ya estás colgado al filo de la plataforma y, a la cuenta de 3, 2, 1, comienza la travesía que cruza, a vista de pájaro, la Sierra de Cayey y parte del serpenteante río Orocovis.

La altura máxima que se alcanza es de poco más de 380 metros (90 más que la Ziprider), mientras que la velocidad punta puede llegar a los 152 kilómetros por hora, aunque esto dependerá del peso de cada visitante y de las condiciones del viento.

Foto: Discover Puerto Rico

Para subir a la tirolesa El Monstruo hay algunos requisitos indispensables: un peso mínimo de 45 kilos y máximo de 122 kilos, así como una estatura no menor a los 120 centímetros.

¿Qué más hacer en el parque Toroverde?

Además de la tirolesa más larga del Caribe, El parque de aventura Toroverde cuenta con otras líneas de lanzamiento más pequeñas.

Hay un circuito de 7 tirolesas que se recorren en un par de horas; la zipline La Bestia, de 1.44 kilómetros de longitud; Toro Roller, una especie de tirolesa/montaña rusa para familias; Toro Jump, un salto vertical de 127 metros de altura y 7 paredes de escalada de diversas dificultades.

Foto: Discover Puerto Rico

Además, en Toroverde se encuentran las Toro Bikes, bicicletas aéreas que son las segundas más largas del mundo, superadas tan solo por 13 metros, por la recién inaugurada Sky Bikes en Baja California Sur, México.

Esta atracción consta de 2 líneas de 326 metros cada una y una experiencia emocionante con panorámicas de la costa norte de Puerto Rico y las montañas de Orocovis.

¿Cuánto cuesta lanzarse en la tirolesa más larga del Caribe?

Lanzarse en la tirolesa más larga del Caribe, en el parque de aventura Toroverde, tiene un costo de 104.99 dólares por persona, algo así como $1,956 pesos mexicanos.

Foto: Discover Puerto Rico

Hay paquetes que incluyen El Monstruo y otras atracciones, desde los 99.99 dólares, aproximadamente $1,862 pesos.

Más información en la página: toroverdepr.com/es

