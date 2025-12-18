Esta experiencia navideña tiene música en vivo y sucede a más de 160 metros de altura. Es en el mirador de la icónica Torre Latino, que tendrá conciertos de jazz durante diciembre.

Te decimos las fechas, horarios y costos.

¿Cuándo son los conciertos de jazz navideño en la Torre Latino?

De acuerdo con las redes sociales oficiales del mirador de la Torre Latino, los conciertos de jazz navideño llamados ‘Swing-jazz en las nubes’ comienzan hoy, 18 de diciembre, y continuarán el 19, 21, 22, 23 y 26 de diciembre.

Foto: Fernando Paleta. Pexels

El acceso es a las 8:00 p.m., y el concierto comenzará a las 8:30 p.m. Su duración aproximada es de 1 hora y media.

¿Cómo serán los conciertos de jazz navideño en la Torre Latino?

‘Swing-jazz en las nubes’ es una experiencia musical creada hace poco más de un año y se celebra en fechas especiales como el inicio de la primavera o la Navidad, justo en el mirador de la Torre Latino.

Al llegar al piso 37 del rascacielos (a unos 166 metros de altura), encontrarás un lugar de ambiente íntimo, decorado con motivos de temporada y vistas 360° de la CDMX, así como un escenario en el que la banda Miko & Cocktail de Nervios interpretará las canciones navideñas más populares al ritmo del jazz.

Foto: Mirador Torre Latino

Con un saxofón, piano, batería y contrabajo se tocarán piezas como 'Rockin’ Around The Christmas Tree', 'We Wish You a Merry Christmas', 'Santa Claus is Coming to Town', 'All I Want for Christmas is You' o 'Rudolph The Red Nose Reindeer', por mencionar algunas.

¿Cuánto cuesta ir a los conciertos de jazz navideño en la Torre Latino?

El costo de acceso a los conciertos de jazz navideño en la Torre Latino es de $350 pesos por persona. Incluye entrada al mirador.

Te recomendamos llegar a la hora de apertura, a las 8:00 p.m. para tomar fotografías y asegurar un lugar cerca de la banda.

Más información en la página oficial: miradortorrelatino.com

