La época navideña es una de las mejores para tomar fotografías en el Centro Histórico de CDMX. Varios de sus históricos edificios se decoran con vistosos y luminosos adornos, convirtiéndolos en paradas ‘obligadas’ y spots que se antoja fotografiar.

Nos lanzamos a recorrer el ‘corazón’ de la ciudad y aquí te recomendamos 5 de los lugares con las decoraciones más bonitas.

Alumbrado en el Zócalo

Las fachadas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y los edificios del Gobierno de la Ciudad de México, Mercaderes y Centro Joyero se visten con luminarias monumentales.

La de este año se compone de enormes muérdagos, esferas con moños, campanas, estrellas, cascabeles, un farol y una maceta de nochebuenas con la leyenda ‘Feliz Navidad’.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Al inicio de la Avenida 20 de Noviembre –entre el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el edificio de Gobierno de la CDMX– cuelga un enorme adorno con 6 esferas plateadas, azules y naranjas y un moño rojo gigante, del que pende una esfera roja.

Para apreciarlo mejor, te recomendamos visitar el Zócalo a partir de las 6:00 p.m., cuando todas las luces se encienden.

Palacio de Hierro

A unos pasos del Zócalo, en la misma Avenida 20 de Noviembre está el edificio de la tienda departamental Palacio de Hierro (de hierro y acero al estilo art nouveau), el que presume una decoración navideña muy ‘completa’.

Su fachada muestra ‘columnas’ de luces amarillas y las cúpulas en sus esquinas también se ‘forraron’ con foquitos. En los espacios donde no parece haber nada, hay lucecitas blancas que encienden aleatoriamente, dando un efecto de destello (como si fuera una joya).

Foto: Omar Moreno. El Universal

Sobre la entrada principal se colocó un gran letrero de luz y en lo alto de cada lado del edificio existe una adorno que parece un moño de regalo.

En cada ‘estación’ hay un código QR para escuchar las composiciones de Piotr Ilich Chaikovski y cada cierto tiempo hay un show de música y luces en toda la fachada.

Lo más llamativo está en la mayoría de sus aparadores a nivel de calle. Cada uno muestra distintos actos del ballet y el cuento de El Cascanueces, la temática de este año.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Los de la Avenida 20 de Noviembre exhiben videos, animaciones y personajes, mientras que los de las calles Venustiano Carranza y 5 de Febrero exhiben la interpretación de las escenas a través de artesanías mexicanas (piñatas de Hidalgo, barro y árboles de la vida pintados a mano de Metepec, cartonería de Zacualpan, muñecas de Amealco, vidrio soplado de Tonalá, talavera de Puebla...).

Liverpool

Del otro lado de la Avenida 20 de Noviembre está Liverpool, otra de las tiendas departamentales del Centro Histórico que cada diciembre decora su edificio con temáticas diversas. Para el 2025 tomó la idea de los cines retro.

Los marcos de sus ventanas se decoraron con foquitos; sobre sus marquesinas se instalaron letreros de ‘Feliz Navidad’ y en cada extremo del inmueble ‘cuelgan’ banderines luminosos.

En la entrada principal hay un par de réplicas de taquillas de cine y sus aparadores exhiben juguetes de temporada, regalos e incluso cuentan con una vitrina interactiva, donde una cámara te toma una foto navideña y la puedes descargar a través de un código QR.

Foto: Omar Moreno. El Universal

No pierdas de vista el detalle en la cornisa del edificio, donde se instalaron números del 1 al 25 y se va encendiendo uno cada día. Es una ‘cuenta regresiva’ para Navidad.

Al igual que la competencia de enfrente (Palacio de Hierro), cada ciertos minutos su fachada muestra un espectáculo de luces parpadeantes, amenizado por jazz navideño.

Patio de la Casa de los Azulejos

El Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, mejor conocido como la Casa de los Azulejos –por su fachada cubierta de talavera poblana– es una de las joyas coloniales del Centro Histórico de la CDMX y también un gran spot navideño.

Aunque por fuera permanece sin novedad, lo espectacular está en su patio central, justo en su restaurante.

Está decorado con un ábol de Navidad en su fuente central, pero lo más llamativo es una piñata monumental que cuelga del techo.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Mide más de 6 metros de altura y tiene 6 picos.

Aunque sí puedes tomar fotos, respeta el espacio de los comensales y trabajadores.

El restaurante abre todos los días de 7:00 a.m. a 1:00 a.m.

Gran Hotel Ciudad de México

Desde su fundación en 1968, el Gran Hotel Ciudad de México es uno de los lugares más elegantes y vistosos del Centro Histórico de la CDMX debido a su arquitectura de estilo art nouveau y su bello vitral en el techo elaborado por la firma Tiffany, con más de 20,000 piezas de vidrio de colores.

Esta temporada navideña se lució con su atractiva decoración. Al entrar, la escalinata que dirige al lobby central te recibe con algunas flores de nochebuena y pasamanos iluminados.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Una vez en la amplia recepción, justo en el centro hay un arbolito dorado con esferas rojas. Los 2 pisos superiores y los elevadores en cada extremo están cubiertos por grandes ‘cascadas’ de luces amarillas.

Del enorme vitral también cuelgan esferas doradas.

Otro adorno curioso está en el par de jaulas para pájaros (de hierro y cristal al estilo art nouveau) del lobby. Dentro de cada una se colocaron macetas con nochebuenas y ositos de peluche con gorro navideño.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Considera que, de no ser huésped del hotel, el acceso para apreciar la decoración navideña del lobby solo se permite de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

