Muchos lugares en CDMX están organizando actividades temáticas para disfrutar la temporada navideña. Elegimos 5 de las mejores.

¿Qué hacer en CDMX durante la temporada navideña?

Concierto de villancicos en el Palacio Postal

El Palacio Postal, uno de los edificios más bonitos del Centro Histórico de la CDMX, se convirtió en el ‘Palacio de los Deseos’, una experiencia de Navidad para niños.

La Señora Claus ayuda a los pequeños visitantes a escribir su cartita y enviarla directamente al Polo Norte.

Foto: Palacio Postal

Además, el sábado 20 de diciembre habrá un concierto de villancicos del Coro Infantil COREIA de la Escuela de Iniciación Artística del INBAL.

Toma en cuenta que el taller de la carta estará disponible el fin de semana de 10:00 a.m. a 4:30 p.m. y el concierto será a las 12:00 p.m.

El costo de la carta es de $30 pesos por niño y la entrada al recital es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Palacio_Postal’.

Ruta de la nochebuena en Xochimilco

¿Sabías que la flor de nochebuena es originaria de México? Junto a los pinos, la escarcha y luces coloridas, es uno de los elementos decorativos infaltables en las casas y espacios públicos de la CDMX.

Muchas de ellas se cultivan en las chinampas de Xochimilco, así que este fin de semana te proponemos lanzarte a la ‘Ruta de la Nochebuena’, un recorrido de temporada que combina gastronomía, naturaleza y tradición del cultivo de esta planta en la zona lacustre.

A bordo de una trajinera decorada, un guía caracterizado te explicará la historia de las chinampas y de la nochebuena mientras disfrutas de una comida tradicional. Visita un campo de nochebuenas y entérate de muchos datos curiosos.

También hay una parada en una chinampa tranformada en una villa navideña con luces, un árbol monumental y un enorme nacimiento.

Ahí mismo pedirás posada con todo y cantos, aguinaldos, pastorela y piñata con dulces.

Disponible este sábado 20 y domingo 21 en 2 horarios: 4:30 a.m. o 4:30 p.m.

La experiencia tiene un costo de $1,199 pesos por persona e incluye recorrido en trajinera, guía, visitas, comida (para la mañana son chilaquiles verdes o rojos con pollo y por la tarde son quesadillas de chicharron prensado, tinga y champiñones), ponche y galleta navideña.

Tels. (55) 4922 8743 o (55) 2957 2092.

Villa navideña de Disney en Parque La Mexicana

Al poniente de CDMX, el Jardín Puerta Rosas del Parque La Mexicana en Santa Fe se prepara para recibir, desde este fin de semana, la Villa Navideña Disney Plus, con actividades temáticas inspiradas en los personajes y franquicias más populares de la compañía.

Tendrá varios atractivos: un taller de decoración de esferas con Mickey y sus amigos, una rampa para deslizarse con donas inflables de Frozen, carreras de costales con Stitch, circuito de obstáculos inspirados en 'Avatar: Fuego y Cenizas', retos deportivos (futbol, basketball y futbol americano), photo opportunity navideño temático de los Jonas Brothers, minigolfito de Zootopia 2 y un rally de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo.

Foto: Parque La Mexicana

Abrirá desde el sábado 20 de diciembre y tendrá un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El tiempo aproximado de permanencia en la villa es de 50 minutos.

La entrada es gratuita, aunque es necesario registrarse previamente en la página: villadisneyplus.com

Tour histórico de la Navidad en el Centro Histórico

¿Te has preguntado cómo era la Navidad en la Nueva España y cómo se originaron las tradiciones de esta temporada? Conoce estos y otros detalles este fin de semana en el recorrido temático ‘La Navidad en la época novohispana’ de la touroperadora Turisteando Ando.

La arqueóloga Paola Jiménez te lleva por las calles del Centro Histórico para escuchar la historia de las pastorelas, por qué se rompen piñatas y qué significa. También te cuenta cómo las familias acaudaladas y poderosas celebraban estas fechas.

Entre los lugares a visitar está la Casa de los Azulejos, el Palacio de Iturbide, el Templo de la Profesa y la Catedral Metropolitana.

El tour se realizará el domingo 21 de diciembre, desde las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $150 pesos por persona.

Más información al Whatsapp: (55) 1137 3524.

Concierto navideño en El Cantoral

Muy cerca del centro comercial Mítikah, el moderno auditorio El Cantoral será sede de un concierto navideño a la luz de las velas.

Foto: Fever

El cuarteto de cuerdas Cuartero Arcano interpretará algunas canciones de temporada: O Holy Night, Ma’oz Tzur, The Snow is Dancing o Greensleeves.

También escucharás piezas de El Cascanueces de Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Invierno de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi.

Habrá un par de presentaciones el fin de semana: sábado 20 a las 8:30 p.m. y domingo 21 a las 5:00 p.m.

Boletos disponibles desde $600 pesos por persona.

Más información en la página de Fever.

