¿Sabías que la flor de nochebuena es originaria de México? Su nombre original es 'cuetlaxóchitl' —flor que se marchita en náhuatl— y en tiempos prehispánicos representaba una especie de reencarnación y nueva vida de los guerreros muertos en batalla.

Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los símbolos de la Navidad y en uno de los principales cultivos en la zona lacustre de Xochimilco, donde se produce la mayoría de estas plantas en CDMX.

Xochimilco es el tercer productor de plantas de nochebuena a nivel nacional.

Ahí, entre chinampas y canales ancestrales, la touroperadora Explora Xochimilco rinde homenaje a la 'cuetlaxóchitl' y las tradiciones navideñas mexicanas con un recorrido temático disponible por una corta temporada: la Ruta de la Nochebuena.

¿En qué consiste la Ruta de la Nochebuena en Xochimilco?

La Ruta de la Nochebuena es un tour navideño por Xochimilco. La experiencia combina gastronomía típica, tradición y la naturaleza de los canales y chinampas que son Patrimonio de la Humanidad.

Fotos: Víctor Violante

Pasea por los canales a bordo de una trajinera decorada. Un guía comparte la historia de las chinampas y de la nochebuena.

Mientras tanto, te sirven un ponche calientito y chilaquiles con pollo o quesadillas de chicharrón prensado con tinga y champiñones.

La primera parada es un campo de cultivo de nochebuenas. te dejan caminar entre el plantío tapizado de rojo para tomarte fotos. También puedes adquirir algunas de estas plantas.

El anfitrión es el mismo productor, quien te explica sus cuidados y te cuenta algunos datos curiosos.

Hay que navegar hacia otra chinampa, donde se montó una villa iluminada. Hay muchas luces de colores, un árbol navideño y, por supuesto, un nacimiento monumentales.

Aquí, se presenta una pastorela; también hay posada tradicional con letanía, aguinaldo y piñatas con dulces.

Fotos: Víctor Violante

Puedes elegir 2 horarios para la Ruta de la Nochebuena en Xochimilco: 4:30 a.m. para ver el amanecer o 4:30 p.m. para ver el atardecer.

¿Cuándo es la Ruta de la Nochebuena en Xochimilco?

Al ser una experiencia especial de la temporada navideña, la Ruta de la Nochebuena en Xochimilco estará disponible por pocos días.

Las fechas restantes son: 25, 26, 27 y 28 de diciembre.

Fotos: Víctor Violante

El punto de encuentro es el Salón Michmani, muy cerca del Embarcadero Cuemanco.

¿Cuánto cuesta ir a la Ruta de la Nochebuena en Xochimilco?

El costo de la Ruta de la Nochebuena en Xochimilco es de $1,199 pesos por persona. Incluye alimentos, paseo en trajinera, guía caracterizado, visita a chinampa de nochebuenas, a la villa iluminada y su posada.

Más información: (55) 4922 8743 y (55) 2957 2092.

