Los aeropuertos son espacios donde confluyen miles de personas todos los días, muchas de ellas con maletas, documentos importantes y conexiones apretadas. Este contexto ha sido aprovechado por estafadores cada vez más elaborados.

A partir de reportes de medios internacionales, advertencias de autoridades aeroportuarias y recomendaciones de expertos en seguridad, te explicamos las nuevas estafas detectadas en los aeropuertos de Estados Unidos y las claves para no caer en ellas.

Las autoridades recomiendan revisar con atención cualquier mensaje o llamada que aparente venir de aerolíneas o personal del aeropuerto. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Falsos agentes y personal no identificado

De acuerdo con información difundida por medios especializados en viajes, una de las estafas más reportadas es la de personas que se hacen pasar por agentes de migración, aduanas o seguridad aeroportuaria.

Estos individuos suelen portar chalecos, gafetes falsos o incluso radios para parecer oficiales y se acercan a los pasajeros argumentando supuestos problemas con documentos, equipaje o formularios.

La recomendación es clara: ningún agente legítimo te pedirá dinero en efectivo ni te llevará a zonas aisladas sin identificación oficial visible.

Ante cualquier duda, dirígete a un módulo oficial del aeropuerto o solicita la presencia de un supervisor.

Cuidado con las etiquetas y el equipaje documentado

Una de las estafas más recientes en aeropuertos de Estados Unidos está relacionada con las etiquetas del equipaje y la manipulación de maletas.

Los delincuentes colocan etiquetas falsas o alteradas en el equipaje documentado o de mano para provocar que las maletas se extravíen intencionalmente.

Después contactan a los pasajeros haciéndose pasar por personal del aeropuerto o de la aerolínea.

En otros casos, revisan las etiquetas visibles para obtener datos personales como nombre completo, número telefónico o destino final, información que puede ser utilizada para fraudes posteriores.

Por ello, las autoridades recomiendan retirar etiquetas viejas, no exhibir datos sensibles y usar identificadores internos dentro de la maleta, además de verificar que el equipaje sea entregado únicamente por personal autorizado.

Las etiquetas visibles en el equipaje pueden ser aprovechadas por estafadores para obtener datos personales. Foto: Unsplash

Ayuda “amigable” en kioscos y máquinas

Según reportes de portales de consumo y seguridad, otra práctica frecuente ocurre en áreas de autoservicio, como kioscos de check-in, máquinas para imprimir boletos o estaciones de pago de equipaje.

Los estafadores se ofrecen a “ayudarte” cuando aparentas tener dificultades y, en el proceso, roban datos personales, tarjetas o incluso cambian tu reservación.

La recomendación de las autoridades es no aceptar ayuda de desconocidos y solicitar asistencia únicamente al personal identificado de la aerolínea o del aeropuerto, especialmente cuando se trata de introducir datos personales o bancarios.

WiFi gratuito falso y robo de datos

De acuerdo con advertencias publicadas por expertos en ciberseguridad, los aeropuertos también se han convertido en escenarios de estafas digitales.

Una de las más comunes es la creación de redes WiFi falsas con nombres similares a los oficiales del aeropuerto.

Al conectarte, los delincuentes pueden acceder a contraseñas, correos y datos financieros.

Para evitarlo, verifica siempre el nombre exacto de la red oficial en señalización del aeropuerto, evita realizar operaciones bancarias en redes públicas y considera usar una VPN durante tus viajes.

El uso de redes WiFi públicas en aeropuertos puede exponer tus datos personales si no se toman medidas de seguridad. Foto: Pexels

Estafas relacionadas con transporte y taxis

Información retomada de portales de turismo señala que algunos pasajeros son abordados por supuestos choferes o intermediarios que ofrecen traslados “oficiales” a precios elevados o con cargos ocultos.

En algunos casos, incluso redirigen a los viajeros a vehículos no autorizados.

La recomendación es utilizar únicamente servicios de transporte autorizados, aplicaciones oficiales o mostradores claramente identificados dentro del aeropuerto, y desconfiar de quienes se acercan de manera insistente dentro de las terminales.

¿Cómo protegerte y viajar con mayor seguridad?

Las autoridades estadounidenses y especialistas en viajes coinciden en que la prevención es la mejor herramienta.

Mantén tus documentos siempre contigo, no compartas información personal con extraños, revisa con calma cualquier solicitud inusual y confía en tu intuición.

Si algo no te parece correcto, lo más seguro es que no lo sea.

Mantener vigilancia constante sobre las maletas reduce el riesgo de robo o manipulación durante el viaje. Foto: Freepik

Estar informado sobre estas nuevas estafas en aeropuertos de Estados Unidos te permitirá disfrutar tu viaje con mayor tranquilidad y enfocarte en lo más importante: llegar a tu destino sin contratiempos.

