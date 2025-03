Constantemente se debate sobre la viabilidad de la introducción de nuevas tarifas en las aerolíneas en función del peso de los pasajeros, pues esta medida es un factor crucial para cumplir con los estándares de seguridad y puntualidad de todos los vuelos.

Existen distintos puntos de vista respecto al tema, casos en los que compañías aéreas han creado políticas para usuarios de talla grande e incluso un antecedente en el que se estableció un mecanismo para calcular precios acorde al peso por persona.

Aquí te explicamos lo dicho por algunos expertos en el tema, así como los programas afines de algunas aerolíneas y una encuesta que puede definir el futuro de la aviación comercial.

¿Qué tan importante es el peso de los pasajeros en los vuelos?

Hacer volar un avión no es del todo sencillo, pues depende de diversos factores como el tipo de aeronave, el clima y el peso que carga.

Para explicarlo de mejor manera, tomaremos en cuenta el hilo creado en X por el piloto mexicano Eduardo Vargas (@CapLaloVargas) el pasado 5 de marzo, en el que señala que, entre todas las variables, se toma en cuenta la temperatura ambiente, la elevación del aeropuerto, el peso del avión, el peso de los pasajeros y el de la carga.

“La temperatura no la podemos controlar, la elevación sí, el peso lo podemos controlar hasta cierto punto, ya que si se estima un recorrido distinto al calculado necesitamos más combustible, por eso el peso de los pasajeros lo tenemos que sí o sí tener antes del despegue [...] antes del despegue se hacen cálculos muy exactos para sacar las velocidades de despegue (si no el avión no vuela)”, explicó.

Ante las preguntas de varios usuarios sobre cuál es el peso promedio que se toma en cuenta por pasajero, Vargas señaló que ronda los 77 a 80 kilogramos, aunque suele variar si se trata de un hombre, mujer o niño.

Regularmente las aerolíneas realizan encuestas voluntarias en las que piden a pasajeros subir a una báscula, con la finalidad de actualizar los datos para futuros cálculos.

Sin embargo, la cuenta @chitolamb indicó que en Estados Unidos suele ser distinto, ya que se establece un peso diferente en verano e invierno, cuando se suele llevar más ropa y accesorios.

Por otro lado, @esotocun habló sobre la variación que puede haber dependiendo de la nacionalidad de la aerolínea acorde a la fisonomía general de los pasajeros y tomó como ejemplo algunas compañías aéreas de Oceanía, donde en ciertas islas suelen tener habitantes de complexión robusta y se llega a considerar un promedio de 150 kilos por persona.

¿Hay aerolíneas que cobran en función del peso del pasajero?

En 2013, la aerolínea Samoa Air fue la primera en el mundo en introducir un polémico modelo en el que los pasajeros debían ingresar su peso corporal en un calculador que ndicaba el precio final del boleto en función de esta medida.

Sin embargo, tras algunos meses y bastantes críticas, la compañía decidió no continuar con el mecanismo.

Existen otras aerolíneas en las que las tarifas no dependen del peso del pasajero, pero sí tienen políticas y facilidades para usuarios de talla grande que puedan requerir un asiento extra.

Ejemplo de ello es KLM (aerolínea bandera de Países Bajos), cuyo sitio web indica que se puede reservar un segundo asiento con un 25% de descuento sobre el precio original.

Otro caso es Southwest Airlines. Esta aerolínea estadounidense cuenta con la política Customers of Size (traducido como Clientes de Tamaño), la cual permite reservar hasta un asiento extra para pasajeros de talla grande, a quienes se les podrá reembolsar el costo adicional del lugar si así lo solicitan.

En caso de haber llegado al aeropuerto sin la reserva de un segundo asiento, se asignará uno de cortesía si lo hubiera libre o se le reubicará en un vuelo alternativo con asientos disponibles.

¿Qué dicen los pasajeros sobre el cobro según el peso?

En diciembre de 2024, diversos investigadores internacionales como Judit Zoltan de la Universidad de Bolonia, Italia; Stephen Pratt de la Universidad de Florida Central, Estados Unidos; Markus Schuckert de la Universidad de Nuevo Hampshire, Estados Unidos publicaron el estudio Assessing air traveler preferences for pay-per-weight pricing.

En el documento se incluye una encuesta realizada a 1012 adultos estadounidenses que tomaron un vuelo comercial en los últimos años. Se les preguntó sobre su experiencia de viaje y si estarían dispuestos a un cambio en las tarifas para incluir un cargo en concepto del peso del pasajero.

Los investigadores propusieron 3 precios:

Tarifa estándar: Incluye 23 kilos de equipaje documentado y de mano.

Tarifa con peso corporal límite: Incluye el equipaje documentado y de mano y un recargo por libra para pasajeros arriba de 72.6 kilos.

Tarifa de peso corporal unitario: Incluye equipaje documentado y de mano, pero el precio final del boleto individual se calcula en función del peso del pasajero.

Casi la mitad de los encuestados (49.8%) se mostraron dispuestos a aceptar precios basados en el peso. 26.3% de ellos estuvieron a favor del cobro por la segunda tarifa y el 23.5% por la tercera opción.

Por el momento no existen aerolíneas cuyos precios dependen del peso de los pasajeros, pero sigue siendo un tema en constante discusión.

