The Big Bounce México llega a CDMX como el parque inflable más grande del mundo. Esta experiencia ha recorrido varios países y promete ser una de las más divertidas en 2026.

Con miles de metros cuadrados de juegos gigantes, actividades, música y zonas temáticas para todas las edades, sus atracciones transformarán el simple acto de saltar en una fiesta en el aire.

Reconocido con un Record Guinness por su tamaño y concepto, en Destinos de damos los detalles de esta nueva atracción.

The Castle es uno de los principales atractivos del parque, con saltos interminables y ambiente de fiesta. Foto: The Big Bounce América

¿Qué es The Big Bounce?

The Big Bounce es un parque inflable itinerante que se instala por tiempo limitado en distintas ciudades del mundo.

En CDMX contará con una extensión de más de 4,700 metros cuadrados, aunque algunas versiones internacionales han alcanzado los 15 mil metros cuadrados, llenos de obstáculos, resbaladillas, áreas de salto y retos físicos.

El diseño de este parque permite conocerlo por sesiones, y que las infancias, jóvenes y adultos disfruten todas las atracciones de manera segura.

Las primeras sesiones del día son pensadas para el público infantil, mientras que las vespertinas permiten el acceso a adolescentes y adultos.

¿Qué habrá en The Big Bounce México?

The Big Bounce México se dividirá en áreas temáticas. De momento, se sabe que estará The Castle, el castillo inflable más grande del mundo, repleto de pelotas gigantes, música y muchos brincos.

Air Space será una zona inspirada en el espacio exterior, con inflables que simulan cráteres lunares, naves y escenarios galácticos.

The Giant es un circuito de obstáculos de gran longitud que pondrá a prueba la resistencia y coordinación de los visitantes, ideal para quienes buscan un reto intenso.

En Sport Slam, los más pequeños podrán pasar horas de diversión con juegos en equipo y dinámicas inspiradas en deportes.

The Big Bounce México incluirá áreas complementarias, como arcades, espacios de descanso y comida, para que todos repongan energía y sigan jugando.

The Giant retará a los visitantes con un enorme circuito de obstáculos y adrenalina. Foto: The Big Bounce América

¿Cuándo llegará The Big Bounce a México?

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de apertura, se sabe que The Big Bounce México llegará en enero de 2026 y estará disponible por tiempo limitado.

¿Dónde estará The Big Bounce México?

La sede es Quarry Studios, junto al centro comercial Gran Sur, en Avenida del Imán 151, alcaldía Coyoacán, CDMX.

En cuanto a los boletos, los organizadores han adelantado que saldrán a la venta en las siguientes semanas. Así que te recomendamos estar atento a las redes sociales de The Big Bounce para conocer los precios y métodos de compra.

Con inflables gigantes, música en vivo, retos físicos y un ambiente entretenido, este parque será un plan fuera de lo común en Ciudad de México.

Sesiones nocturnas con música y luces te esperan en The Big Bounce México. Foto: The Big Bounce América

