Desde mediados de julio de 2025, la Ruta Wixárika por los Sitios Sagrados hacia el Wirikuta forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, con 20 sitios sagrados repartidos en los estados de Nayarit, Durango, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí.

Cada uno tiene un profundo significado para este grupo étnico, también conocido como huichol, aunque la roca sagrada de Tatéi Haramara,en la costa nayarita, es uno de los más importantes porque, según se cree, ahí nació la vida.

¿Cómo se formó la roca sagrada Tatéi Haramara en Nayarit?

De acuerdo con los relatos del pueblo wixárika, la roca sagrada Tatéi Haramara (que significa ‘nuestra Madre Mar, diosa de los cinco maíces’) se formó en los tiempos primordiales de la Tierra, cuando todo era oscuridad.

La tradición dicta que este fue el primer objeto sólido en la historia de la humanidad, así como la personificación y morada de Haramara: la diosa del mar, la fertilidad y la creación.

Los wixárika creen que, al momento de aparecer la roca, el agua surgió creando ríos y océanos, nutriendo la vida en todas sus formas.

Asimismo ‘nacieron’ las 5 primeras generaciones de seres ancestrales y llegaron a las costas en barcas de carrizo, previo a la primera peregrinación al cerro del Quemado en la zona sagrada del Wirikuta, en el semidesierto potosino.

Este lugar sagrado también se asocia con el inframundo, pues es el lugar en el que el dios solar muere cada atardecer, desciende al mar y emprende un viaje bajo tierra para volver a nacer.

Procesiones de los wixárika a la roca sagrada Tatéi Haramara en Nayarit

No hay una fecha específica para acudir a la roca sagrada Tatéi Haramara en Nayarit, por lo que a lo largo de todo el año los wixárika acuden en procesión.

Llevan ofrendas como ojos de dios, jícaras, flechas de piedra, velas de cera y pedazos de chocolate. Se arrojan al mar, se colocan en la playa o en cuevas sagradas cercanas.

En tiempos de sequía, los wixárika recogen agua del mar para verterla en un manantial sagrado y en las milpas de Tuapurie (ubicado en la sierra), con la finalidad de hacer que el líquido “extrañe su hogar original y no tenga otra forma de regresar que elevarse en forma de nubes y caer como lluvia”, menciona el INAH.

Los otros significados religiosos de la roca sagrada Tatéi Haramara en Nayarit

Aunque los wixárika continúan venerando a sus dioses con ritos y ceremonias ancestrales, tras la llegada del culto católico, el sincretismo le dio un nuevo significado religioso a Tatéi Haramara.

En su punto más alto se colocó una imagen de la virgen del Rosario, patrona de los marineros. Incluso dicen que el perfil de la roca parece el rostro de Jesús.

¿En qué lugar de Nayarit está la roca sagrada Tatéi Haramara?

La roca sagrada Tatéi Haramara se encuentra algunos metros frente a la playa del Rey, en una gran franja costera prácticamente inhabitada en el puerto de San Blas, Nayarit.

¿Hay tours para visitar la roca sagrada Tatéi Haramara en Nayarit?

Hay tours en lancha para visitar de cerca la roca sagrada Tatéi Haramara.

La agencia Pipilas Tours organiza este recorrido en lanchas hasta para 15 personas, y tiene una duración de aproximadamente una hora.

Durante la expedición, podrás observar de cerca la piedra, algunas ofrendas colocadas por los wixárika y colonias de pelícanos y otras aves marinas.

De diciembre a marzo es posible observar ballenas jorobadas y de noviembre a mayo tiburones ballena.

El costo va de los $1,200 a $1,500 pesos por lancha.

Más información al WhatsApp: (323) 117 9763.

