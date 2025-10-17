Además de percibir los sonidos de la música, el otoño huele a vino y buena comida. Hoy y mañana, sábado 18 y domingo 19 de octubre, el pueblo de estilo medieval de Val'Quirico, en el estado de Tlaxcala, se transforma en un escenario sensorial durante la nueva edición Aire Tinto 2025, uno de los festivales enogourmet más esperados de la temporada en esta locaidad.

Qué ver y hacer en Aire Tinto, el festival de Vino de Val'Quirico

Entre calles empedradas, terrazas llenas de flores y un aire de celebración, este rincón pintoresco —a tan solo hora y media de Ciudad de México— reúne a más de 50 bodegas nacionales e internacionales ofreciendo etiquetas para todos los gustos: desde los vinos más clásicos hasta nuevas propuestas.

Bodegas icónicas como Monte Xanic, Casa Madero, Santo Tomás, Château Camou, Barón Balché y Gato Negro ya confirmaron su participación, junto a nuevas voces vinícolas mexicanas e internacionales.

Foto: Aire Tinto

El festival en Val'Quirico se vive a sorbos, pues mientras recorres el pintoresco pueblo puedes degustar distintos vinos en distintos puntos.

El sábado promete ser la jornada más animada: pues por primera vez se vivirá una tradicional Comilona Sunset que traerá un festín de paella y vino.

De noche se presenta un concierto lleno de nostalgia ochentera. Una banda de ocho músicos encenderá el escenario principal con éxitos de los 80 y 90, mientras las copas tintinean bajo las luces.

El domingo, en cambio, el ambiente será más relajado: perfecto para caminar sin prisas, seguir degustando etiquetas y disfrutar las presentaciones musicales al aire libre.

Foto: Aire Tinto

“Queremos que la gente disfrute a su propio ritmo. Aire Tinto no se corre, se camina con una copa en la mano y ganas de descubrir”, explica Mauricio López Ruiz, director del festival.

“Aire Tinto no solo se bebe: se vive. Habrá intervenciones artísticas, saxofonistas, trovadores, tiendas boutique, galerías, cafeterías y restaurantes: más de 25 opciones para consentir el antojo.

Aire Tinto es un festival pet friendly y contará con áreas infantiles para que también los más pequeños disfruten” dice Mauricio López Ruiz.

Un detalle divertido: a la 1:00 p.m. del sábado se realizará una caminata guiada por una embajadora de Nikon, con rifa de una cámara profesional entre los participantes.

Foto: Aire Tinto

Además, marcas aliadas como Santander, Kleenex y Jumex enriquecerán la experiencia con estaciones de cortesía, zonas de descanso y sorpresas.

Cada edición de Aire Tinto tiene su sello. Este año debutan más de 20 proyectos vinícolas que amplían el mapa del vino mexicano y mundial, con etiquetas provenientes de España, Chile y Alemania. La idea es simple: brindar, descubrir y crear recuerdos.

Bajo el cielo otoñal de Val’Quirico, el vino se convierte en un puente entre tradición, cultura y buena compañía. Si buscas un plan distinto para escapar de la rutina, este festival es la excusa perfecta.

Foto: Aire Tinto

Este 18 y 19 de octubre, Val’Quirico se convierte en un escenario idílico para descubrir nuevas etiquetas y reencontrarse con bodegas icónicas.

¿Cuánto cuesta la entrada al festival Aire Tinto 2025 en Val'Quirico?

La experiencia se adapta a cada estilo de vida con cuatro tipos de acceso:

Foto: Aire Tinto

Reserva ($280 MXN): incluye degustación libre de más de 50 bodegas, copa conmemorativa y acceso a la música y actividades del festival. Ideal para quienes quieren pasear y probar.

Gran Reserva ($750 MXN): suma acceso a la zona general del concierto del sábado, para quienes no quieren perderse la gran celebración nocturna.

Comilona Sunset ($950 MXN): ofrece una comida completa, interacción con sommeliers y enólogos, degustación libre y acceso al concierto.

VIP ($1,890 MXN): la experiencia más completa con acceso a Casa Aire Tinto, catas privadas, zonas de descanso exclusivas y trato preferencial en todas las actividades.

