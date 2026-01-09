Si estás buscando actividades recreativas para salir de la rutina, pero también quieres cuidar la cartera en plena "cuesta de enero", checa estas recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el Estado de México.

En esta entidad vecina de la CDMX, existen múltiples planes para pasar un rato en familia y no sólo sirven de distracción, sino que producen beneficios para el estado anímico y el bienestar general de grandes y pequeños.

Y es que, de acuerdo con la edición de enero 2026 de la Revista del Consumidor, optar por actividades locales reduce gastos en transporte, comida y entretenimiento, además de disminuir el estrés asociado a viajes largos.

¿Qué lugares del Edomex visitar con poco presupuesto?

El Estado de México cuenta con espacios culturales que ofrecen entrada gratuita o precios accesibles en sus diferentes municipios. Por ejemplo, la Profeco recomienda:

Museo Prehistórico de Tepexpan

Ubicado en el municipio de Acolman, alberga una colección paleontológica y de piezas líticas que explican la vida prehistórica en la cuenca de México.

Aquí se observan piezas como los restos del “Hombre de Tepexpan” y otros huesos humanos, fósiles de animales prehistóricos, fotografías y material explicativo sobre la investigación arqueológica, y un fotomural representando la cacería del mamut.

La entrada es gratis y abre de martes a domingo en un horario de 10:00 a 16:45 horas.

Dirección: Carretera Federal de Cuota México-Teotihuacán, Km. 32+800, Colonia Anáhuac, Segunda Sección, 55884, Tepexpan, Acolman, Estado de México.

Museo Prehistórico de Tepexpan. Foto: Sectur Edomex

Zona Arqueológica de Santa Cecilia Acatitlán

Esta zona arqueológica ofrece un recorrido para conocer los orígenes prehispánicos de la región. Su nombre "Acatitlán" significa “lugar entre carrizos” en náhuatl.

El basamento principal es una pirámide con escalinata centrada, misma que lleva a un templo en la cima. Dicha edificación formó parte de un centro ceremonial.

Además, junto al sitio arqueológico se encuentra un museo de sitio donde se exhibe una colección de esculturas en piedra y cerámica de tradición mexica, recuperadas en el área y de otros sitios de influencia mexica.

El costo de entrada general es de $75, pero los domingos la entrada es gratis para el público nacional. Estudiantes, adultos mayores y docentes tienen acceso libre durante todo el horario operativo del recinto: de martes a domingo desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Dirección: Pueblo de Santa Cecilia Acatitlán, Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Zona Arqueológica de Santa Cecilia Acatitlán, Tlalnepantla. Foto: INAH

Cosmovitral Jardín Botánico

Este es uno de los espacios culturales más famosos de la capital del Edomex. Se trata de un espacio que fusiona arte monumental y naturaleza dentro de un invernadero artístico.

Su jardín alberga diversas especies de plantas de México y otras partes del mundo, lo que lo hace atractivo para aprender sobre disciplinas como la botánica y la herbolaría.

Por supuesto, puedes tomarte fotos en el vitrales multicolores, una impresionante obra diseñada por el artista mexiquense Leopoldo Flores. Su personaje principal, "El Hombre Sol", crea un espectáculo visual cuando los rayos solares entran en contacto.

La entrada general es de $25 pesos, mientras que niñas, niños, estudiantes y adultos mayores pagan solo $15.

Abre de martes a domingo en un horario de 10:00 a 17:40 horas.

Dirección: Av. Sebastián Lerdo de Tejada S/N, Centro, 50000 Toluca de Lerdo, Estado de México.

Cosmovitral Jardín Botánico, Toluca. Foto: Secretaría de Cultura y Turismo

Museo Histórico de Atlacomulco

Este museo resguarda la memoria del municipio a través de salas permanentes y exposiciones temporales. Sus colecciones incluyen objetos prehispánicos y evidencias de los primeros habitantes de la zona, como vasijas, herramientas y figuras de las culturas antiguas.

También exhibe fotografías antiguas que permiten ver cómo fue cambiando la comunidad mexiquense a lo largo de los siglos.

El acervo se complementa con documentos, escritos y elementos representativos de distintas épocas históricas, desde la prehispánica hasta la colonial, pasando por la Independencia, el Porfiriato y la Revolución Mexicana.

La entrada es gratuita para todos.

Sus horarios son: de martes a viernes de 16:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 15:00 horas.

Dirección: Calz. de Las Fuentes esq. Av. Mario Colín Sánchez, Las Fuentes, Atlacomulco, Estado de México.

Museo Histórico de Atlacomulco. Foto: Sectur Edomex

En la Revista del Consumidor se recomienda planear con anticipación las visitas a estos sitios, consultar horarios y aprovechar los días de entrada gratuita, ello con el objetivo de pasar una tarde de diversión sin afectar a la billetera.

