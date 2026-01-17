¿No sabes a dónde ir en tus próximas vacaciones? BBC Travel ha dado a conocer su ranking de los mejores destinos para viajar en 2026. Los sitios seleccionados ofrecen experiencias auténticas, turismo responsable y beneficios para las comunidades locales.

Si quieres conocer el Top 20, hoy te lo presentamos. Spoiler: México se encuentra en la lista.

La capital emiratí lidera este ranking de BBC Travel gracias a su ambiciosa apuesta cultural y artística. Foto: Pexels

¿Cuáles son los mejores destinos para viajar en 2026?

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Abu Dhabi es una ciudad que este 2026 vivirá uno de sus años más ambiciosos. La capital emiratí combina tradición y vanguardia con la consolidación del Distrito Cultural Saadiyat, nuevos museos de talla mundial, espacios de arte digital y una fuerte apuesta por el entretenimiento familiar.

A lo anterior se suma su rica herencia histórica, expediciones de buceo para buscar perlas y una visión moderna que redefine el turismo en Medio Oriente.

Argelia

Ruinas romanas, desiertos y patrimonio antiguo esperando ser explorados. Argelia es el país más grande de África, con una enorme diversidad de paisajes que van desde la costa mediterránea hasta vastos desiertos saharianos y montañas espectaculares.

Aquí, el turismo está ganando impulso y el gobierno está promoviendo activamente la llegada de viajeros internacionales con nuevos proyectos.

Costa de Oregon, Estados Unidos

La Costa de Oregon ofrece una de las rutas naturales más impresionantes de Norteamérica. Sus casi 600 kilómetros de litoral combinan acantilados, bosques, faros pintorescos y pueblos pesqueros.

En 2026, este destino destacará por sus nuevas formas de exploración sostenible como transporte accesible, apoyo a comunidades locales, mariscos de captura responsable y experiencias inclusivas que permiten disfrutar su entorno salvaje sin dañarlo.

Acantilados, faros y rutas escénicas hacen de Costa de Oregón un paraíso natural imperdible. Foto: Pexels

Costa Rica

Reconocida por su biodiversidad y liderazgo ambiental, Costa Rica ocupa un lugar privilegiado en la lista. BBC Travel subraya su equilibrio entre naturaleza, bienestar y conservación, especialmente en regiones como la península de Osa.

Durante el año, este país ampliará sus áreas protegidas terrestres y marinas, impulsando el ecoturismo, los retiros holísticos y las experiencias comunitarias que conectan al viajero con la selva, el océano y la vida silvestre.

Guimarães, Portugal

En 2026, Guimarães ostenta el nombramiento de "Capital Verde de Europa". Su centro medieval –declarado Patrimonio de la Humanidad–, convive con una vibrante escena cultural contemporánea.

La llamada "cuna de Portugal" destaca por su modelo urbano sostenible, su ambiente joven y creativo, así como la manera en que la ciudad combina el pasado con la innovación y una buena calidad de vida.

El castillo medieval de Guimarães refleja el origen histórico de Portugal y su legado cultural. Foto: Unsplash

Islas Hébridas, Escocia

Las Islas Hébridas llaman la atención por su mezcla de paisajes imponentes, historia milenaria y hospitalidad.

El auge de la producción de whisky, la apertura de nuevos centros culturales y la protección de sitios arqueológicos fortalecen su atractivo este año.

Además, la BBC Travel resalta sus áreas naturales como las playas de arena blanca o círculos de piedra ancestrales, así como sus comunidades que reciben a los visitantes con calidez y orgullo de su identidad.

Ishikawa, Japón

Ishikawa se encuentra en la costa del mar de Japón, en la región de Hokuriku, y es famosa por conservar algunas de las tradiciones japonesas mejor preservadas, combinadas con paisajes costeros y montañosos.

Loreto, Baja California Sur

Este destino mexicano es atractivo por su compromiso con la conservación marina, el avistamiento responsable de ballenas y un turismo liderado por la comunidad local.

Aquí se combina naturaleza, historia y sostenibilidad, posicionándose como uno de los ejemplos de turismo responsable en América Latina.

Loreto representa a México en la lista de la BBC por su turismo sostenible y riqueza natural. Foto: Gobierno de México

Montenegro

Montenegro es uno de los países más jóvenes del mundo, pues celebrará su 20 aniversario en 2026.

Con menos de 650.000 habitantes, presume una rica mezcla de influencias ilirias, romanas, otomanas y yugoslavas, el país es famoso por la belleza de su costa.

Destaca especialmente la bahía de Kotor, de tipo fiordo, con antiguos cascos amurallados y puertos antiguos bien conservados.

Sus playas y pueblos costeros atraen cada vez más turistas que buscan una alternativa menos concurrida a la popular Croacia.

Santo Domingo, República Dominicana

En 2026, Santo Domingo se prepara para celebrar el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la participación de atletas de 37 países.

Además de ser sede de este importante evento, la ciudad cuenta con un gran patrimonio histórico –como la catedral más antigua de América–, un ambiente festivo y propuestas contemporáneas de entretenimiento y cultura.

Uruguay

Uruguay, pequeño país sudamericano entre Brasil y Argentina, destaca por sus paisajes naturales, patrimonio colonial y cultura vibrante.

Es un destino progresista y sostenible: genera casi toda su electricidad mediante fuentes renovables y promueve el turismo responsable.

La capital Montevideo ofrece un ambiente moderno y vibrante, un carnaval de 40 días, buena carne y una escena cultural protagonizada por el tango.

Fuera de la ciudad, Colonia del Sacramento atrae visitantes por su arquitectura histórica, mientras que la costa uruguaya tiene playas tranquilas y otras para la práctica del surf, pueblos pesqueros y lagunas con flamencos.

La capital de Uruguay alberga cerca de 3,5 millones de residentes. Foto: Unsplash

El resto del ranking integra los siguientes destinos:

Islas Cook: destino tropical en el Pacífico Sur.

Islas Komodo, Indonesia: naturaleza extrema y fauna única.

Oulu, Finlandia: ciudad nórdica con cultura y paisajes árticos.

Filadelfia, Estados Unidos: historia, arte y gastronomía.

Phnom Penh, Camboya: capital emergente con herencia histórica.

Samburu, Kenia: safari menos masificado y vida silvestre.

Uluru, Australia: icono natural y cultura aborigen.

Valle de Slocan, Canadá: naturaleza y actividades al aire libre.

Viajar en 2026, según la BBC, no solo se trata de conocer lugares espectaculares, sino de hacerlo de forma responsable, apoyando culturas locales y cuidando el planeta.

