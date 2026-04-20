¿Celebras el 4/20?; descubre los mitos y realidades de la marihuana en la salud

El fenómeno del 20 de abril (420) ha trascendido su origen como una clave de subcultura para convertirse en una fecha de relevancia global donde se discute la legislación, el uso recreativo y, principalmente, el impacto clínico de la marihuana.

En la actualidad, la comunidad científica mantiene un debate constante sobre los beneficios y riesgos de sus componentes activos (el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol).

(Foto: Archivo/El Universal)

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De acuerdo con el National Institute on Drug Abuse (NIDA) de los Estados Unidos, el consumo de cannabis genera alteraciones inmediatas en la percepción sensorial y la coordinación motriz, debido a la interacción de los cannabinoides con los receptores específicos del cerebro.

No obstante, la transición hacia una aceptación social más amplia requiere un examen riguroso de la evidencia médica disponible para separar las creencias populares de los datos verificables.

Mitos y realidades en el consumo de cannabis

La desinformación suele rodear al consumo de esta planta, por lo que es necesario diseccionar los puntos más comunes bajo la lupa de especialistas internacionales:

El impacto en la salud pulmonar: Un mito recurrente es que el humo de la marihuana resulta inocuo. Sin embargo, según la American Lung Association , el humo de la combustión del cannabis contiene muchos de los mismos carcinógenos y toxinas que el humo del tabaco, lo que puede provocar bronquitis crónica e inflamación de las vías respiratorias.

Un mito recurrente es que el humo de la marihuana resulta inocuo. Sin embargo, según la , el humo de la combustión del cannabis contiene muchos de los mismos carcinógenos y toxinas que el humo del tabaco, lo que puede provocar bronquitis crónica e inflamación de las vías respiratorias. La capacidad adictiva: Contrario a la creencia de que no genera dependencia, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) reconoce el "trastorno por consumo de cannabis". Se estima que aproximadamente el 9% de los usuarios desarrollan una adicción, cifra que aumenta significativamente si el consumo inicia en la adolescencia .

Contrario a la creencia de que no genera dependencia, el reconoce el "trastorno por consumo de cannabis". Se estima que aproximadamente el de los usuarios desarrollan una adicción, cifra que aumenta significativamente si el consumo inicia en la . Efectos en el rendimiento cognitivo: Existe la idea de que los efectos son temporales; no obstante, investigaciones publicadas por la Harvard Medical School sugieren que el uso crónico y pesado puede alterar las funciones ejecutivas, la memoria y la atención, especialmente en cerebros que aún no completan su proceso de maduración .

Existe la idea de que los efectos son temporales; no obstante, investigaciones publicadas por la sugieren que el uso crónico y pesado puede las funciones ejecutivas, la memoria y la atención, especialmente en cerebros que aún no completan su proceso de . Potencial terapéutico real: Es una realidad que ciertos compuestos tienen aplicaciones médicas validadas. La Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado medicamentos basados en cannabinoides para tratar formas severas de epilepsia y las náuseas inducidas por la quimioterapia, aunque esto no equivale a que el uso recreativo posea las mismas propiedades curativas.

Decenas de jóvenes se concentran en el Ángel de la Independencia por el Día Mundial de la Marihuana. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

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Consideraciones sobre el uso medicinal y preventivo

El uso de la marihuana con fines de salud debe estar estrictamente supervisado por profesionales para evitar efectos adversos no deseados. De acuerdo con la Mayo Clinic, aunque el cannabis ayuda en el manejo del dolor crónico y la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, su administración no está exenta de riesgos secundarios:

Interacciones medicamentosas: Los componentes de la planta pueden alterar el metabolismo de otros fármacos en el hígado, incrementando o disminuyendo su toxicidad.

Los componentes de la planta pueden alterar el metabolismo de otros fármacos en el hígado, incrementando o disminuyendo su toxicidad. Salud cardiovascular: La American Heart Association advierte que el consumo de marihuana provoca un aumento inmediato en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que representa un riesgo potencial para personas con afecciones cardiacas preexistentes.

La advierte que el consumo de marihuana provoca un aumento inmediato en la cardíaca y la presión arterial, lo que representa un riesgo potencial para personas con afecciones cardiacas preexistentes. Salud mental: Existe una correlación documentada entre el consumo de altas dosis de THC y el desencadenamiento de episodios psicóticos o el empeoramiento de síntomas en personas con predisposición a la esquizofrenia.

Existe una correlación documentada entre el consumo de altas dosis de THC y el desencadenamiento de episodios psicóticos o el empeoramiento de síntomas en personas con predisposición a la esquizofrenia. Calidad del producto: En mercados no regulados, la presencia de pesticidas, metales pesados o moho en la planta representa un peligro adicional para el sistema inmunológico de los pacientes.

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