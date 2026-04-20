Remake de Dragon Ball Super revela nuevo tráiler; estas son las novedades de DB Games Battle Hour

Este sábado 18 y domingo 19 de abril se llevó a cabo el evento de Dragon Ball Games Battle Hour 2026 en la ciudad de Los Ángeles, donde la empresa japonesa Bandai Namco Entertainment reveló importantes novedades de los próximos juegos de la emblemática saga animada.

A su vez, las cuentas oficiales de Dragon Ball en redes sociales compartieron un nuevo tráiler del remake de Dragon Ball Super: Beerus, titulado "SUPER GEKITOU", el cual revela el un poco más de la reconstrucción de la obra original de Toei Animation, emitida de 2015 a 2018.

De acuerdo con el avance, esta nueva serie no solo rehará la saga de la Batalla de los Dioses, sino que también integrará el arco que retrata el regreso de uno de los villanos más queridos, la Resurrección de Freezer, contada con una nueva animación y un doblaje renovado.

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Dragon Ball Games Battle Hour: todas las novedades

Durante el evento se dio a conocer el lanzamiento de nuevos videojuegos inspirados en la saga japonesa. Uno de los más esperados es el Dragon Ball Xenoverse 3, el cual estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y PC a través de Steam en 2027.

En esta entrega los jugadores podrán explorar y descubrir nuevas y emocionantes historias en la Ciudad Oeste, el vibrante mundo ambientado en el año 1000. En el juego, los usuarios podrán incorporarse a las filas del Gran Escuadrón Saiyayin, luchando juntos a aliados y rostros conocidos.

El juego combinará una épica experiencia de rol con una historia apasionante que llevará a todos los fanáticos y seguidores de la saga a un viaje inolvidable y lleno de acción. Este título ya puede añadirse a la "lista de deseos" en las tiendas en línea de las plataformas.

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Por otro lado, el videojuego Dragon Ball: Sparking! ZERO también lanzará su última actualización en verano de 2026, dejando tras de sí una emotiva despedida a una aventura. Este DLC, llamado "Super Limit-Breaking NEO", introducirá 30 personajes icónicos y 4 escenario inéditos.

Entre los nuevos personajes se encuentran Super Androide 17, Vegeta y Trunks de GT, Cheelai, Bardock Super Saiyan, Champa, Uub, entre otros. Además, esta nueva expansión ofrecerá un nuevo modo de juego. La actualización llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 1 y 2.

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