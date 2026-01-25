Dragon Ball Super regresará tras años de espera; ¿de qué trata “The Galactic Patrol”?

El universo de Dragon Ball suma una nueva producción animada. Tras varios años sin estrenos televisivos, la franquicia creada por Akira Toriyama confirmó su regreso con “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, una serie que adaptará uno de los arcos del manga que aún no habían llegado al anime.

El anuncio se realizó el sábado 24 de enero durante el Genkidamatsuri, evento dedicado a la saga. La revelación coincide con un año clave para la franquicia, ya que este año se cumplen 40 años de Dragon Ball, desde su primera publicación en Japón.

Durante la presentación se mostró material promocional y se utilizó música del compositor Hans Zimmer, lo que acompañó la confirmación oficial del nuevo proyecto animado de Dragon Ball Super.

¿De qué tratará “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”?

La historia de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” continuará los hechos mostrados al final del anime de Dragon Ball Super, emitido por última vez en 2018 tras el Arco de Supervivencia del Universo.

🚨 Just announced at Dragon Ball Genkidamatsuri:



Original Work, Story & Character Design by Akira Toriyama



A new anime, Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, is officially set for production!



Teaser visual revealed featuring Goku and Vegeta standing side by side with the… pic.twitter.com/HAM5Op7QYz — Toei Animation (@ToeiAnimation) January 25, 2026

La serie adaptará el llamado Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica, centrado en Moro, antagonista que obtiene energía de los planetas. En esta etapa, Goku y Vegeta colaboran con la Patrulla Galáctica, organización encargada de mantener el orden en el universo, para enfrentar esta amenaza.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Dragon Ball Super?

Hasta el momento no existe una fecha oficial confirmada. Sin embargo, reportes de la industria indican que “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” podría estrenarse a finales de 2027, aunque el calendario de transmisión aún no ha sido detallado por los estudios responsables.

Se espera que en los próximos meses se revelen más datos sobre el estreno, número de episodios y plataformas donde podrá verse la nueva serie de Dragon Ball.

