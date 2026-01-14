¿Quién era Gloria Rocha, “La Madrina” en el doblaje de Dragon Ball en México?

El doblaje latino se encuentra de luto tras la inesperada partida de la actriz de doblaje Gloria Rocha, conocida como “La Madrina” de Dragon Ball, por su labor como directora al elegir las voces en español que le dieron vida al anime japonés que marcó a muchas generaciones.

Por medio de “X”, antes Twitter, la comunidad de doblaje en México confirmó la noticia, como el actor Eduardo Garza y Carlos Olízar, quien compartió una emotiva dedicatoria:

“Se nos fue la querida Gloria Rocha “La Madrina” quien armó el cast que amamos en Dragon Ball. Gracias a ella entré al mundo del doblaje y fue la primera que me dio la oportunidad de actuar profesionalmente en esta especialidad. No importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy”, escribió el actor.

La actriz fue directora de doblaje en Dragron Ball. Foto: X. @funianime y IMDB

¿Quién era Gloria Rocha, “La Madrina” en el doblaje?

Gloria Rocha Contreras, nació un 14 de enero de 1932. Fue hermana del también actor de doblaje Abel Rocha, e inició su carrera en Rivatón de América a finales de 1950, posteriormente se integró a CINSA, donde permaneció hasta el cierre de la compañía en 1983.

Su paso por las producciones de doblaje destacó por dar voz a icónicos personajes como Miss Piggy en “El Show de los Muppets”, Velma de "Scooby-Doo", Oliva en la serie animada “Popeye” y al icónico Piolín de los "Looney Tunes". También, es recordada por interpretar a la Tía May en “Spider-Man (1981)”.

No obstante, su trayectoria como directora de doblaje en empresas como Telespeciales, S.A., Producciones Salgado e Intertrack y Auditel, ganó gran reconocimiento en la industria por ser una pieza clave en producciones como Dragon Ball, Sailor Moon, Sakura Card Captor y Slam Dunk.

Fue una pieza importante en grandes producciones del doblaje latino. Foto: Especial

