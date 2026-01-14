Más Información

Despiden a Gloria Rocha con las mejores frases e imágenes; usuarios le rinden tributo a “La Madrina” en X

Despiden a Gloria Rocha con las mejores frases e imágenes; usuarios le rinden tributo a “La Madrina” en X

¿Quién era Gloria Rocha, “La Madrina” en el doblaje de Dragon Ball en México?

¿Quién era Gloria Rocha, “La Madrina” en el doblaje de Dragon Ball en México?

Brozo y Loret visitan el “búnker de Venezuela”; recorren la recámara de Maduro y desmenuzan el plan de Trump

Brozo y Loret visitan el “búnker de Venezuela”; recorren la recámara de Maduro y desmenuzan el plan de Trump

Muere Gloria Rocha, "La Madrina" en el doblaje de Dragon Ball; dio voz a Miss Piggy

Muere Gloria Rocha, "La Madrina" en el doblaje de Dragon Ball; dio voz a Miss Piggy

¡Menos de $1,000 pesos! Las 5 mejores ofertas en tenis para hombre que no puedes dejar escapar

¡Menos de $1,000 pesos! Las 5 mejores ofertas en tenis para hombre que no puedes dejar escapar

El doblaje latino se encuentra de luto tras la inesperada partida de la actriz de doblaje , conocida como “La Madrina” de Dragon Ball, por su labor como directora al elegir las voces en español que le dieron vida al anime japonés que marcó a muchas generaciones.

Por medio de “X”, antes Twitter, la comunidad de doblaje en México confirmó la noticia, como el actor Eduardo Garza y Carlos Olízar, quien compartió una emotiva dedicatoria:

“Se nos fue la querida Gloria Rocha “La Madrina” quien armó el cast que amamos en Dragon Ball. Gracias a ella entré al mundo del doblaje y fue la primera que me dio la oportunidad de actuar profesionalmente en esta especialidad. No importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy”, escribió el actor.

Leer también:

La actriz fue directora de doblaje en Dragron Ball. Foto: X. @funianime y IMDB
La actriz fue directora de doblaje en Dragron Ball. Foto: X. @funianime y IMDB

¿Quién era Gloria Rocha, “La Madrina” en el doblaje?

Gloria Rocha Contreras, nació un 14 de enero de 1932. Fue hermana del también actor de doblaje Abel Rocha, e inició su carrera en Rivatón de América a finales de 1950, posteriormente se integró a CINSA, donde permaneció hasta el cierre de la compañía en 1983.

Su paso por las producciones de doblaje destacó por dar voz a icónicos personajes como Miss Piggy en “El Show de los Muppets”, Velma de "Scooby-Doo", Oliva en la serie animada “Popeye” y al icónico Piolín de los "Looney Tunes". También, es recordada por interpretar a la Tía May en “Spider-Man (1981)”.

No obstante, su trayectoria como directora de doblaje en empresas como Telespeciales, S.A., Producciones Salgado e Intertrack y Auditel, ganó gran reconocimiento en la industria por ser una pieza clave en producciones como Dragon Ball, Sailor Moon, Sakura Card Captor y Slam Dunk.

Fue una pieza importante en grandes producciones del doblaje latino. Foto: Especial
Fue una pieza importante en grandes producciones del doblaje latino. Foto: Especial

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

Noticias según tus intereses

[Publicidad]