“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Tras agotar el plazo de Hacienda para pagar su deuda con el SAT, Ricardo Salinas Pliego vuelve a encender la polémica en redes sociales al filtrarse un recibo de nómina de un empleado de TV Azteca, donde resalta la forma en que se desglosan las deducciones del gobierno.

Después de que la imagen se volvió viral, el empresario confirmó que dentro de los comprobantes de pago de los colaboradores de Grupo Salinas, se rebautizaron los impuestos con etiquetas como: “Lo que te quita el gobierno”, “a ti el gobierno te cuesta esto” y “La empresa le paga al gobierno por tu cuenta”; desatando un intenso debate entre los internautas.

El empresario se volvió tendencia por la filtración de recibos de nómina de sus trabajadores. Foto: Redes Sociales.

Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Ante el revuelo generado por la peculiar forma de llamar a los impuestos, Salinas compartió algunas capturas de pantalla de otros de sus trabajadores; "Es urgente EXIGIR una ley que obligue a desglosar claramente en cada nota de venta el monto exacto de los impuestos pagados", dijo.

Cabe destacar que en la nómina de los empleados también se agregan notas aclaratorias, donde se explica el porcentaje total de las deducciones con frases como: “Piensa: ¿la calidad de los servicios de seguridad, salud y educación valen lo que te cuesta el gobierno?”.

Aunado a ello, el dueño del conglomerado de empresas como Elektra y Banco Azteca señaló que a las cantidades que perciben se les descuentan otros impuestos como el IVA; “A estas deducciones súmenle que tienen que pagar otro montón de impuestos”.

dcs