¿Colaboración histórica? Salinas Pliego lanza propuesta directa a MrBeast; esto dijo

Tras ser captado al sur del Estado de México, las imágenes de MrBeast junto a Eugenio Derbez visitando el municipio de Almoloya De Alquisiras, se volvieron virales en redes sociales.

Aunque el creador de contenido causó furor entre decenas de fanáticos mexiquenses, su estadía desató una ola de reacciones entre las que destacó la del millonario Ricardo Salinas Pliego.

Ante el gran éxito de James Stephen Donaldson como empresario enfocado a su marca propia, así como a la producción de reality shows, con tan solo 27 años, su presencia mediática ha impactado a la industria.

Leer también: No es IA: MrBeast y Eugenio Derbez son captados en el Edomex; llegan en helicóptero y sorprenden a sus fans

El famoso creador de contenido causó furor entre los mexiquenses. Foto: Redes Sociales

Salinas Pliego propone colaboración con MrBeast

El creador de contenido estadounidense se volvió famoso en internet por sus dinámicas extremas y labores altruistas en su canal de YouTube, donde actualmente supera los 400 millones de seguidores.

Con su visita a México, las especulaciones no se hicieron esperar donde resaltó su espíritu filantrópico al ayudar a la comunidad de San Andrés Tepetitlán.

Debido al gran revuelo que generó MrBeast, el dueño de Grupo Salinas reaccionó a la foto del influencer en México y le propuso una colaboración: “A ver si alguna vez coincido con @MrBeast para ver qué podemos hacer juntos por México”, escribió.

El empresario propone colaboración con el famoso creador de contenido. Foto: 'X'

Hasta el momento se desconoce la respuesta del creador de contenido, sin embargo, usuarios en redes sociales mencionaron que con la fortuna de ambos, se podría crear un gran proyecto en conjunto.

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs