¿Qué hacer si extraviaste tu tarjeta del Banco del Bienestar?; consulta aquí cómo solicitar una nueva

La tarjeta del Banco del Bienestar es el único instrumento donde se depositan los recursos económicos de los derechohabientes de los Programas para el Bienestar.

Por ello, en caso de extravío o robo es importante actuar de inmediato para proteger los recursos y obtener una reposición, que eviten contratiempos en los pagos.

Con esta herramienta, los beneficiarios pueden pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria, retirar su dinero de manera gradual en cajeros o ventanillas, mantener los recursos en su cuenta y recibir depósitos.

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Tarjeta del Banco Bienestar: ¿para qué programas sociales es necesario tramitarla y cómo proteger tus depósitos de manera más óptima. Foto: Banco del Bienestar

¿Cómo reponer la tarjeta del Banco del Bienestar?

Para solicitar la reposición de tu tarjeta del Banco del Bienestar, sigue estas indicaciones:

Realiza el reporte correspondiente : llama al 800 900 2000 para reportar el extravío o robo. En la llamada elige la opción número 2 , para que el personal verifique tus datos y haga el bloqueo de la tarjeta.

: llama al 800 900 2000 para reportar el extravío o robo. En la llamada elige la , para que el personal verifique tus datos y haga el bloqueo de la tarjeta. Conserva tu folio : en la llamada se te entregará un folio, guárdalo para seguir de cerca el trámite.

: en la llamada se te entregará un folio, guárdalo para seguir de cerca el trámite. Comunícate a la dependencia o coordinación del programa: cada programa cuenta con un canal de contacto específico de orientación; identifícalo y continúa con el proceso de reposición.

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Estrategia para realizar la sustitución de tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: EL UNIVERSAL

¿Qué documentos se requieren?

Para realizar el reporte y bloquear la tarjeta, es necesario contar con tu CURP y una identificación oficial vigente, preferentemente la credencial INE.

El bloqueo de la tarjeta puede solicitarse también directamente en la ventanilla de cualquier sucursal del Banco del Bienestar en el territorio mexicano.

Una vez que la nueva tarjeta esté disponible, se te enviarán las indicaciones para recogerla en tiempo y forma. Además de resguardar el plástico en un lugar seguro, es esencial no compartir el NIP en ningún proceso.

¿Cuáles son los contactos de cada dependencia?

Para la Pensión Personas Adultas Mayores, Pensión Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar, Sembrando Vida y el Programa para Madres Trabajadoras, el contacto es el número de celular: 800 639 42 64.

Para la Beca de Educación Básica Rita Cetina, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro, el trámite es forma presencial en oficinas, módulos y centros de atención.

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