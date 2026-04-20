Declaración Anual 2026; obtén asesoría de la UNAM totalmente gratis

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La Facultad de Contaduría y Administración () de la Universidad Nacional Autónoma de México puso a disposición de la ciudadanía su Programa de diseñado para facilitar la presentación de la Declaración Anual 2026.

Esta iniciativa busca democratizar el conocimiento contable y asegurar que las personas físicas presenten su información ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de manera correcta y oportuna.

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Según información publicada por la Gaceta UNAM, los expertos brindan acompañamiento en el llenado de formularios, la deducción de gastos y la resolución de dudas técnicas, garantizando un proceso transparente para los contribuyentes que no cuentan con los recursos para contratar servicios contables privados.

Estructura de la asesoría paso a paso

Para recibir la orientación técnica en las instalaciones de la facultad (específicamente en el laboratorio 4A del Centro de Informática), el contribuyente debe seguir este orden de acciones:

  • Agendamiento de cita: El interesado debe registrarse a través del micrositio oficial de la FCA o vía telefónica al 55 56 22 84 68 para asegurar un espacio de atención.
  • Entrevista inicial y diagnóstico: Los asesores realizan una revisión de la situación fiscal del usuario para identificar el régimen bajo el cual tributa (sueldos, honorarios o RESICO).
  • Validación de credenciales de acceso: Se verifica que el contribuyente cuente con su RFC activo, así como su contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente, elementos indispensables para ingresar al sistema.
  • Cotejo de información precargada: El personal universitario ayuda a revisar que los ingresos y retenciones reportados por los patrones coincidan con la realidad del trabajador.
  • Determinación del resultado: Se asiste en el envío final del formulario para obtener el acuse de recibo y conocer si existe un saldo a favor o un impuesto por pagar.
Foto: Archivo
Foto: Archivo

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Requisitos indispensables para el contribuyente

De acuerdo con las directrices de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sobre el cumplimiento tributario voluntario, la organización documental es clave. Para el programa de la UNAM, se solicita lo siguiente:

  • Identificación oficial y RFC: Documentos básicos para validar la identidad del titular ante los asesores.
  • Contraseña y e.firma: Es necesario contar con los archivos digitales (.cer y .key) y la clave privada para realizar cualquier modificación o envío en el portal del SAT.
  • Constancias de retenciones: En caso de haber percibido intereses o dividendos, se deben presentar las constancias emitidas por las instituciones financieras.
  • Deducciones personales: Facturas (CFDI) de gastos médicos, colegiaturas, gastos funerarios o intereses hipotecarios que puedan reducir la base gravable.
  • CLABE interbancaria: Contar con el número de 18 dígitos y el nombre del banco (a nombre del contribuyente) para el depósito en caso de saldo a favor.

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