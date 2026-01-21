A mediados de diciembre de 2025, Roma sorprendió al mundo al inaugurar la estación de Metro Colosseo-Fori Imperiali, que más allá de brindar una opción sencilla para llegar al emblemático Coliseo, ofrece un espacio moderno que muestra piezas romanas invaluables, las cuales ya atraen a miles de turistas.

Si bien los sistemas de Metro alrededor del mundo son de las formas más eficientes de movilidad, hay algunos que destacan por su belleza, mostrando una atractiva arquitectura, arte moderno, vestigios arqueológicos, decoración inspirada en literatura, reinterpretaciones de la estética tradicional y otras expresiones.

¿Cómo es la nueva estación Colosseo del Metro de Roma?

Roma y la CDMX comparten un caso similar: muchos de sus vestigios arqueológicos han quedado ‘sepultados’, aguardando a ser redescubiertos, por lo que cualquier excavación —como las obras del Metro— termina siendo también un estudio histórico y antropológico.

Es el caso de la nueva estación Colosseo-Fori Imperiali de la línea C, en las inmediaciones del imponente Coliseo Romano y los Foros Imperiales.

Foto: Facebook "Eugenio Patané"

Cuenta con 4 niveles subterráneos que suman 32 metros de profundidad y 50 metros de ancho cada uno. Su estilo muestra un diseño contemporáneo en tono dorado, negro y blanco. Resaltan varias vitrinas que exhiben piezas romanas encontradas in situ.

Conforme el usuario desciende, los vestigios se muestran cronologicamente, acompañados de pantallas y paneles informativos.

Se pueden observar vasijas, bustos, jarras, astas de ciervo, muros y pavimento de la época, los restos de una vivienda de la era republicana e incluso baños termales.

Lee también: Cuánto cuesta la entrada al Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca

Tras su apertura, nos preguntamos cuáles podrían ‘competirle’ a nivel estético. Y estas son 5 que le pueden dar batalla.

Estación Arts et Métiers en el Metro de París

¿Qué relación tiene el Metro con la literatura? Aunque puedan parecer elementos distantes, en el Metro de París se mezclaron cuando se creó la estación Arts et Métiers de la línea 11, inaugurada en 1935 (aunque su apariencia actual es de 1994).

Llama la atención por su estilo retrofuturista-steampunk debido a sus bóvedas con placas de cobre remachadas y ventanas circulares de latón que muestran maquetas de inventos históricos.

Foto: RATP

El diseño estuvo a cargo del dibujante y escenógrafo belga François Schuiten y el guionista francés Benoît Peeters, quienes se inspiraron en el submarino Nautilus y las novelas ‘Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino’ y ‘La Isla Misteriosa’ del escritor galo Julio Verne.

Se encuentra, como su nombre lo indica, muy cerca del Museo de Artes y Oficios.

Estación Komsomolskaya en el Metro Moscú

El Metro de Moscú es el tercero más grande del mundo, después del de Londres y Nueva York, y quizá es el más bonito de todos, por sus bellas y opulentas estaciones, motivo por el que se le conoce como el ‘palacio subterráneo’.

Una de las más impactantes es Komsomolskaya, de la línea Koltsevaya (que rodea en círculo el centro de la ciudad), inaugurada en 1952 y diseñada por el arquitecto soviético Alekséi Shchúsev.

Foto: Xavier Eskisabel. Flickr

Todo comienza en la entrada a la estación: una especie de palacio con un domo octagonal y una fachada compuesta de columnas corintias.

Ya en el andén, el techo de color amarillo es de estilo barroco, adornado con moldes florales, candelabros y 11 mosaicos hechos por el pintor Pável Korin, todos con temática relacionada a la lucha del pueblo ruso por la independencia y contra los invasores.

La bóveda es sostenida por 68 columnas octogonales de mármol blanco, decoradas con bellos capiteles de estilo jónico.

Estación T-Centralen en el Metro de Estocolmo

El Metro de Moscú no es el único con un sobrenombre portentoso, pues el de Estocolmo es conocido como la ‘exhibición de arte más grande del mundo’, pues la mayoría de sus estaciones cuenta con decoraciones temáticas.

Destaca T-Centralen, inaugurada en 1957, en pleno corazón de la ciudad. Es la única que conecta las 3 líneas del sistema.

Foto: Tony Webster. Flickr

Es muy grande y en todos lados hay arte (mosaicos venecianos, columnas talladas, etc), aunque el spot principal está en la línea azul, con una bóveda que parece una cueva por sus formas irregulares, intervenida por el artista finlandés Per Olof Ultvedt.

Se dice que él buscaba crear una atmósfera relajante en la estación más concurrida, por lo que eligió el blanco y un par de tonos azules para pintar enormes tulipanes, espigas de trigo, copos de nieve, marcas de tractores y siluetas oscuras en las paredes (cada una distinta).

Estación Avtovo en el Metro de San Petersburgo

Regresamos a Rusia, donde no solo el Metro de Moscú presume palacetes subterráneos. El de San Petersburgo también tiene lo suyo, especialmente en la estación Avtovo de la línea 1, al suroeste de la ciudad.

Abierta en 1955, luce un diseño de estilo imperial estalinista, a cargo de los arquitectos soviéticos Yevgenii Levinson y Aleksandr Grushke.

Foto: Ninara. Flickr

El vestíbulo de entrada es similar al de Komsomolskaya y asemeja un templo con pilares.

Por dentro, hay 48 imponentes columnas: 16 están revestidas con vidrio ornamental (con motivos sobre la resiliencia y defensa de la ciudad) y el resto son de mármol blanco, al igual que las paredes.

Lee también: Así es el impresionante túnel de lava en Islandia

Un par de detalles más: los techos tienen bajorrelieves y 29 candelabros de bronce. Al final del andén hay un gran mosaico llamado ‘Victoria’, el cual representa el asedio de Leningrado (antiguo nombre de la ciudad) durante la Segunda Guerra Mundial.

Estación Olaias en el Metro de Lisboa

La más ‘joven’ de las estaciones de este listado se encuentra en la línea roja del Metro de Lisboa. Hablamos de Olaias, un espacio repleto de colores y formas contemporáneas que fue inaugurado en 1998, no muy lejos de la Fonte Luminosa.

El arquitecto Tomás Taveira y los artistas Pedro Cabrita Reis, Graça Pereira Coutinho, Pedro Calapez y Rui Sanchez fueron los responsables de construirla y decorarla con un estilo extravagante.

Fotos: Metropolitano de Lisboa. EPE

La entrada muestra paredes revestidas con azulejos multicolores (elemento típico de Portugal), aunque por dentro todo ‘explota’. Un gran vestíbulo con paneles de vidrio de colores y lámparas en forma de pez recibe a los usuarios.

A medida que descienden, aparecen más vitrales —como si se tratase de un caleidoscopio—, algunos de ellos sostenidos por puntales de metal de diversos tonos.

Una vez en el andén, el efecto de la luz sobre los vitrales cesa. Las paredes muestran mosaicos estilizados, aunque lo más llamativo son sus enormes columnas de bronce de estilo steampunk con enormes remaches.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters