Disney lanza 3 canciones de sus franquicias populares en lenguaje de señas; así puedes verlas

Este lunes 27 de abril, la compañía estadounidense Disney en celebración por el Mes Nacional de la Historia de las Personas Sordas, estrenó el repertorio "Canciones en Lenguaje de Señas" de Disney Animation.

Este conjunto de audiovisuales consiste en tres secuencias musicales animadas de películas recientes de Walt Disney Animation Studios, las cuales fueron reimaginadas y animadas en Lenguaje de Señas Americano (ASL).

Las canciones fueron dirigidas por el veterano animador y director Hyrum Osmond, junto a las productoras Heather Blodget y Christina Chen. También destaca la participación del director DJ Kurs y el equipo de intérpretes del Deaf West Theatre de Los Ángeles.

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"Frozen 2". Foto: Archivo

¿Qué canciones fueron adaptadas al lenguaje de señas?

Las canciones seleccionadas para esta dinámica inclusiva fueron "Lo que hay de hacer", interpretada por el personaje de Anna de la película Frozen 2; la canción "No se habla de Bruno", de Maribel, Pepa y Félix de la cinta Encanto; además de la canción "Al final" de Moana 2.

Las animaciones se realizaron mediante la coordinación de un equipo de más de 20 animadores, quienes trabajaron con referencias en lengua de señas creadas específicamente para la serie. La coreógrafa especializada Catalene Sacchetti y un grupo de ocho intérpretes redefinieron las melodías.

Cada coreografía fue realizada cuidadosamente, centrándose principalmente en los conceptos y emociones, en lugar de una transcripción literal. Además, también hubo un esfuerzo extra para mantener la intención de cada canción, manteniendo el hilo narrativo con cada película.

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Check out a first look at Disney’s ASL re-animated songs from 'Encanto,' 'Frozen 2,' and 'Moana 2,' coming to Disney+ next week. The studio reworks key musical sequences using performance-driven signing.https://t.co/bLaNIh51xx pic.twitter.com/ljlfhHP0K7 — Cartoon Brew (@cartoonbrew) April 20, 2026

Otros de los aspectos que se cuidó durante la elaboración del material fueron las expresiones faciales de cada personaje, pues, si el rostro no es el correcto puede significar algo distinto. "Prestamos mucha atención a las expresiones faciales: los ojos y las cejas", detalló Osmond para Cartoon Brew.

¿En dónde se pueden ver estos videos?

Este proyecto puede disfrutarse de manera exclusiva en la plataforma streaming de Disney Plus. Este proyecto tiene el propósito de conectar con la comunidad sorda. "El lenguaje de señas es una de las formas de comunicación más bellas del mundo", explica Osmond, cuyo padre es sordo.

Asimismo, señaló que este catálogo ayuda a derribar las barreras de la comunicación, así como a incorporar esta lengua al mundo de la animación y el universo mágico de Disney. "Las historias de Disney con el lenguaje universal de la infancia", menciona DJ Kurs.

Finalmente, Osmond recalcó la importancia de consolidar este tipo de proyectos dentro de la empresa de animación, "Creo que la comunidad sorda sentirá que es un hito histórico. Se verán representados en la pantalla en una animación nueva antes vista", instó para Cartoon Brew.

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