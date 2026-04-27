Día del Niño 2026 en CDMX: ¿cuáles son los mejores 10 lugares para celebrar el próximo 30 de abril?; descúbrelo aquí

El Día del Niño está a la vuelta de la esquina y miles de familias buscan opciones para celebrarlo sin caer en lo mismo de cada año.

Elegir bien puede marcar la diferencia entre un día común y una experiencia inolvidable; por lo que a continuación te dejamos 10 lugares para festejarlo, en la Ciudad de México, que destacan por su propuesta, costo accesible y actividades pensadas para distintas edades.

El Día del Niño se celebró en México por primera vez en 1924. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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¿Cuáles son los mejores lugares para festejar el Día del Niño en CDMX?

La capital mexicana ofrece desde espacios interactivos hasta parques temáticos y museos que combinan entretenimiento con aprendizaje; por lo que entre las mejores opciones se encuentran:

Papalote Museo del Niño

Uno de los clásicos que se renueva constantemente. Sus salas interactivas, experiencias inmersivas y actividades científicas lo convierten en una apuesta segura para niños curiosos.

Su dirección es: Av. de los Compositores 710, Ampliación Daniel Garza, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11830 Ciudad de México, CDMX

Estos son los mejores lugares para festejar el Día del Niño en CDMX. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Horario: 10:00 a 18:00 hrs

KidZania Cuicuilco

Ideal para quienes buscan una experiencia diferente. Aquí los niños pueden “trabajar” en distintas profesiones en una ciudad a escala, lo que mezcla juego con aprendizaje práctico.

Su dirección es: NO. 649, Av. San Fernando 3500, Manantial Peña Pobre, Tlalpan, 14060 Ciudad de México, CDMX

Horario: 9:00 A 19:00 hrs

Parque Bicentenario

Esta es una alternativa al aire libre, perfecto para familias que buscan un plan económico con áreas verdes, juegos infantiles y espacios para picnic.

Su dirección es: Av. 5 de Mayo 290, San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo, 11210 Ciudad de México, CDMX

Horario: 7:00 A 18:00 hrs

Six Flags México

Para quienes buscan adrenalina, Six Flags es la mejor opción. Durante el Día del Niño suelen lanzar promociones especiales y espectáculos temáticos.

Su dirección es: Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan, 14219 Ciudad de México, CDMX

Horario: 11:00 A 19:00 hrs

Estos son los mejores lugares para festejar el Día del Niño en CDMX.Foto: Six Flags México

Acuario Inbursa

Este lugar es sin duda una uno de los sitios más buscados por su enfoque educativo y visual, pero sobre todo el favorito para los menores de edad.

Su dirección es: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 386, Granada, Miguel Hidalgo, 11500 Ciudad de México, CDMX

Horario: 10:00 a 18:00 hrs

Granja Las Américas

Para las personas que deseen que los niños convivan con animales y aprender sobre el campo, esta es la mejor opción para pasar el 30 de abril.

Su dirección es: :Blvd. Pípila s/n, Acceso 3, Lomas de Sotelo, 11200 Ciudad de México, CDMX

Horario: 9:00 a 17:00 hrs

Sky Zone

Este sitio es para niños llenos de energía, ya que cuenta con trampolines que ofrecen diversión sin parar.

Su dirección es: Av Fortuna 334, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México, CDMX

Horario: 13:00 a 20:00 hrs

Parque La Mexicana

Ubicado en Santa Fe, este lugar es una opción gratuita con juegos, áreas verdes y actividades recreativas para toda la familia.

Su dirección es: Av. Luis Barragan 505, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México, CDMX

Horario: 5:00 a 21:30 hrs

Universum Museo de las Ciencias

Este es un espacio educativo con exhibiciones interactivas que despiertan el interés por la ciencia desde edades tempranas.

Su dirección es: Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX

Horario: 10:00 a 17:00 hrs

Bosque de Chapultepec

El clásico que nunca falla. Con múltiples áreas, zoológico, lagos y museos, permite armar un plan completo sin gastar demasiado.

Su dirección es: Av. Juventud Heroica, Puerta de los Leones, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX

Horario: 5:00 a 18:00 hrs

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