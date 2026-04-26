Supernova Génesis: los mejores memes que dejó la segunda edición del evento; usuarios no perdonan

La segunda edición de Supernova Génesis no solo dio de qué hablar por sus presentaciones, polémicas y momentos inesperados, sino también por la avalancha de memes que inundaron redes sociales apenas minutos después de cada incidente.

Como ya es costumbre, los usuarios convirtieron los fallos técnicos, los chistes y discursos incómodos, así como las entradas al ring, las actuaciones musicales y los nocauts más cuestionados en material viral en redes sociales.

Desde X (antes Twitter) hasta TikTok, la creatividad digital no tuvo piedad. Uno de los momentos más comentados fue la presentación que prometía ser “histórica” pero que terminó envuelta en problemas de audio.

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Supernova Genesis 2026 - Foto: Especial

Los mejores memes que dejó Supernova Génesis en redes

Un blanco fácil de fue la conducción del evento. Los usuarios señalaron los errores en vivo, lo que desató una serie de memes. Uno de los errores más destacados fue la de la actriz Bárbara de Regil, quien confundió al locutor Jimmy Lennon Jr. con el músico John Lennon, de The Beatles.

Sin embargo, no todo fueron críticas. También hubo memes celebrando los mejores momentos del evento, en especial aquellas entradas al ring que sí lograron conectar con el público. En esos casos, los usuarios recurrieron al humor para expresar entusiasmo, usando plantillas virales y reacciones exageradas.

La tendencia dejó claro que, más allá del espectáculo en sí, Supernova Génesis se ha consolidado como un fenómeno digital donde la conversación en redes es casi tan importante como lo que ocurre en el escenario. Y si algo quedó demostrado en esta segunda edición, es que internet no olvida… ni perdona.

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Los mejores memes que dejó la segunda edición de Supernova Génesis. Foto: Captura de pantalla

Algunos usuarios ya esperan la tercera edición, proponiendo a nuevos combatientes. Uno de los favoritos de la audiencia es el youtuber mexicano Juan De Dios Pantoja contra Aaron Mercury.

Los mejores memes que dejó la segunda edición de Supernova Génesis. Foto: Captura de pantalla

Una de las personas que se ganó el respeto de los espectadores y de la Arena Ciudad de México fue Kim Shantal, quien durante la noche protagonizó dos enfrentamientos y perdió frente a la argentina Milica y la modelo Karely Ruiz.

Los mejores memes que dejó la segunda edición de Supernova Génesis. Foto: Captura de pantalla

Uno de los combates más comentados de la noche fue la Lonche de Huevito y Wilito, pues, a pesar de ser una de las rivalidades más virales del momento en internet, dejaron mucho que desear durante su enfrentamiento.

Los mejores memes que dejó la segunda edición de Supernova Génesis. Foto: Captura de pantalla

Las bromas se dejaron ver en las plataformas digitales, donde los usuarios con la popular pelea entre Carly y Shelby Marx, personajes ficticios de la serie de Nickelodeon conocida como iCarly.

Los mejores memes que dejó la segunda edición de Supernova Génesis. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, las fanáticas del creador de contenido Aaron Mercury no dudaron en mostrar su apoyo en la plataforma de X, inundando las redes con mensajes de ánimo y hashtags en tendencia.

Uno de los momentos más comentados entre los internautas fue la reacción del cantante puertorriqueño Ozuna frente a la victoria de Aaron Mercury. El artista dejó ver su entusiasmo subiéndose a la mesa de los comentaristas.

Los usuarios no dudaron en bromear con la victoria del creador de contenido mexicano Aaron Mercury, quien venció al cantante Mario Bautista a pocos segundos de iniciar el enfrentamiento.

Mario Bautista después de su pelea contra Aarón Mercury #SupernovaGenesis pic.twitter.com/J5oR6GbdaS — Q U E E N (@dimeperra) April 27, 2026

Durante la presentación musical del mexicano Carin León, se presentaron algunos problemas técnicos sobre el escenario, donde el equipo de producción reprodujo canciones que no pertenecían al cantante.

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