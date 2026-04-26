El Día del Niño solo es un pretexto para compartir con tus ‘criaturas’ actividades divertidas que estimulan su imaginación y los sacan de su rutina.

Estos lugares, a menos de tres horas de la CDMX, los conectan con la naturaleza, el cuidado animal, la aventura y fantasía.

Volcanic Park

A tres horas de Ciudad de México, en las faldas del Citlaltépetl o Pico de Orizaba, se encuentra este parque de aventura, ideal para familias con niños pequeños o adolescentes.

Hay más de 30 actividades repartidas en cinco zonas: Área Extrema, Diversión sobre Ruedas, Volcanic Jurásico, Parque Mágico de Volcanes y Laberinto Zoo.

Foto: Volcanic Park

Cada atracción de este lugar hace que ellos se sientan exploradores por un día.

Empecemos por sus tres circuitos de tirolesas: extrema, jurásica e infantil (los pequeños se deslizan suspendidos de un cable, con arnés y casco protector).

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Para quienes disfrutan los desafíos paso a paso, los circuitos de puentes colgantes (para niños a partir de los seis años) invitan a avanzar entre plataformas elevadas, mientras ponen a prueba equilibrio y coordinación.

Fotos: Volcanic Park

Los muros de escalada también son pensados para pequeños visitantes desde los cinco años, con distintos niveles de dificultad. Alcanzar la cima se convierte en una meta divertida que fortalece la confianza y la resistencia física.

A esto se suma el deslizadero de montaña, recomendado para mayores de cinco años: un descenso en pendiente que provoca risas inmediatas y ganas de repetirlo.

Hay otras opciones que no tienen desperdicio: remar en kayak, manejar un kart infantil, visitar la granja interactiva con varios animalitos...

Fotos: Volcanic Park

Uno de los mejores espacios es la Zona Jurásica, con dinosaurios animatrónicos a escala real que acompañan el trayecto por senderos en medio de la naturaleza.

Volcanic Park se encuentra a los pies del Pico de Orizaba. Con 5,636 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de México. Este volcán inactivo es también el 3.º con mayor elevación de Norteamérica.

Incluyan también el circuito de dragones, con figuras fantásticas gigantes distribuidas por varios puntos del parque.

Ambos recorridos pueden hacerse de noche en temporadas específicas, cuando el parque abre recorridos nocturnos con iluminación escénica. En ciertos periodos están disponibles solo para huéspedes.

Fotos: Volcanic Park

La zona de castillos está inspirada en torres medievales pensadas para el juego libre y la exploración infantil.

Igualmente, pueden perderse en un increíble laberinto y encontrar juntos, la salida.

Volcanic Park tiene restaurante, islas de snacks y una zona de comida rápida, además de extensas áreas verdes para un picnic familiar y una tienda de souvenirs.

El clima es fresco, incluso en primavera y verano. Las mañanas son frías y puede haber cambios repentinos de temperatura, por lo que es recomendable llevar chamarra ligera, bloqueador solar y calzado cómodo para caminar.

Fotos: Volcanic Park

Pasen la noche en Volcanic y hospédense en una ‘astro cabaña’ (cabaña elevada), en un glamping con techo de cristal o en un hotel estilo boutique. También hay área de camping.

Entrada: desde $420 pesos por persona.

Horario: de viernes a domingo, de 10:00 a 18:30 horas. Aparten el día: del 27 de abril al 3 de mayo estarán disponibles los dos recorridos nocturnos Ilumidino Jurásico y Bosque Brillante de Dragones.

Dirección: en Ciudad Serdán, Puebla.

WhatsApp: (221) 347 2087.

Sitio web: volcanicpark.com.mx

Rancho La Mesa

En la carretera México–Cuautla, este hotel y parque ecológico ubicado en Tlalmanalco ofrece una gran experiencia campirana, con animalitos de granja en medio de un paisaje volcánico.

A menos de un par de horas de Ciudad de México, se pueden recorrer amplias áreas verdes con juegos infantiles y una muy atractiva granja interactiva con llamas, burros, cabritas y aves de corral. También dispone de una zona de cabañas, habitaciones acogedoras que evocan el campo, áreas para picnic y asadores.

Foto: Rancho La Mesa

Para los visitantes de todas las edades que buscan actividades más dinámicas, el rancho ofrece paseos a caballo, recorridos en tractor o cuatrimoto, caminatas en el bosque y circuitos de aventura ligera para niñas y niños. Si buscan algo más rudo, también hay gotcha.

A diferencia de los parques de adrenalina, Rancho La Mesa apuesta por un ritmo más tranquilo y de contacto con la naturaleza. Aquí los pequeños pueden correr entre árboles o caminar por varios senderos.

Foto: Rancho La Mesa

A lo largo del año organizan eventos para festejar el Día del Niño, Día de Muertos; recorridos de leyendas y de luciérnagas (en temporada) y un festival del papalote.

Tlalmanalco es uno de los ‘Pueblos con Encanto’ del Estado de México. Este es un distintivo turístico que otorga la entidad a aquellos sitios que conservan su identidad, traidiciones y arquitectura pintoresca. Uno de sus tesoros es la capilla abierta del siglo XVI.

Es una opción accesible para escapadas familiares de un día, especialmente recomendable para niñas y niños a partir de edad preescolar que buscan su primer acercamiento a los animales de granja y, en general, al turismo rural.

Entrada: $50 pesos a partir de tres años.

Alojamiento: a partir de $2,500 pesos por noche para dos personas. Depende del hospedaje que elijas.

Horario del parque: abre todos los días de 9:00 a 19:30 horas.

Dirección: Carretera Federal México-Cuautla KM 18.5, Ixtapaluca, Edomex.

WhatsApp: (55) 6604 7005.

IG: @rancholamesaoficial

Rodavento

En medio del bosque de Avándaro, en el pueblo mágico de Valle de Bravo, Estado de México, el Kids Club de este exclusivo hotel ofrece una alternativa distinta para familias que buscan experiencias de aventura pensadas especialmente para niñas y niños.

A poco más de dos horas de Ciudad de México, este espacio funciona como un campamento de lujo en la naturaleza donde el juego se mezcla con actividad física, diversión y nuevas habilidades al aire libre.

Foto: Hoteles Rodavento

El programa Rodaventuras está dirigido a huéspedes de entre cuatro y 11 años, e incluye actividades guiadas por instructores en un entorno seguro dentro del bosque.

Entre las experiencias más atractivas destacan las tirolesas infantiles, los recorridos en kayak en el lago del hotel, tiro con arco y los retos de cuerdas aéreas.

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A estas propuestas se suman talleres creativos de cocina, teatro y manualidades, además de espacios lúdicos como la cocina de lodo, el espejo de agua y áreas de lectura al aire libre.

Fotos: Hoteles Rodavento

Para familias que visitan Valle de Bravo, se convierte en una opción atractiva para que los menores vivan su propia expedición, a la cual los adultos no están invitados.

En el pueblo mágico de Valle de Bravo, además de las actividades acuáticas en la presa, la aventura más buscada es el vuelo en parapente. La empresa pionera Alas del Hombre acepta a niños a partir de los cuatro años. alas.com.mx

Rodavento es un hotel de diseño en medio del bosque, creado para que sus huéspedes vivan actividades de aventura, experimenten diferentes tratamientos en el spa, se relajen y disfruten de su cocina de autor.

Sus suites, estilo safari, se encuentran en plataformas elevadas.

Actividades: desde $650 a $1,200 pesos.

Horario: entre 9:00 y 17:00 horas.

Dirección: carretera Valle de Bravo KM 3.5, Los Saucos, Valle de Bravo, Edomex.

Sitio web: hotelrodavento.com

Mundo Granjero

A dos horas y media de Ciudad de México, pegadito al Parque Acuático Tepetongo, Mundo Granjero, cerca de Toluca y Atlacomulco, ofrece una combinación poco común entre parque temático rural, contacto con animales y actividades de aventura pensadas para chavitas y chavitos.

Foto: Mundo Granjero

Entre las más buscadas está la pista de karts, con vehículos de varios tamaños para diferentes edades; la tirolesa, que permite recorrer el parque desde las alturas con equipo supervisado; también pueden subir el muro de escalar con varios niveles de dificultad; mientras que en el brinca bungee los más pequeños van a rebotar como pelotas. Y, para aquellos que buscan más adrenalina, hay un toro mecánico a su medida.

Si prefieren una experiencia menos intrépida, se ofrecen paseos en lancha, recorridos en trenecito eléctrico y un minisafari donde es posible observar distintas especies animales en un entorno controlado.

Fotos: Mundo Granjero

Además, se imparten talleres de dulces típicos y de pan artesanal para que conviva toda la familia.

Mundo Granjero ofrece 5 actividades extremas para niños a partir de los 8 centímetros de estatura. Pueden subirse a los karts, Brinca Bungee, tirolesa, toro mecánico y al muro de escalar.

Es un buen inicio para los pequeños que tienen sus primeras salidas a la naturaleza y acercamiento a la aventura.

Boletos: entrada general, $255 pesos; pulsera extrema: $150 pesos.

Horario: martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

WhatsApp: (55) 3436 6118.

Sitio web: mundogranjero.com.mx

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