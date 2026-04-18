El Monumento a la Revolución ha lanzado un descuento especial para celebrar el Día del Niño, y no puedes desaprovechar la oportunidad para llevar a tus hijos o sobrinos.

Con esta promoción, los peques podrán descubrir la historia de esta enorme estructura y, al mismo tiempo, subir al mirador.

¿Qué se necesita para obtener el descuento? Te lo explicamos.

Estos son los requisitos para obtener el descuento en el mirador del Monumento a la Revolución. Foto: Pexels

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¿Qué ver en el Monumento a la Revolución con tus hijos?

El Monumento a la Revolución es un ícono histórico construido sobre el antiguo proyecto de palacio legislativo inconcluso tras la Revolución Mexicana.

Fue inaugurado en 1938 y es el mausoleo de líderes revolucionarios, entre ellos, Francisco I. Madero y Pancho Villa.

Su mirador se ubica en la parte alta de la cúpula y ofrece vistas panorámicas de la Ciudad de México. Para subir, se utiliza un elevador de cristal que permite ver la estructura interna del recinto durante el recorrido.

Ya arriba, puedes caminar con tus hijos alrededor de la cúpula y observar distintos puntos de la capital. Este es uno de los principales atractivos para los peques y es ideal para festejarlos, ya que combina diversión e historia.

También les encantará visitar, en compañía de un guía, los cimientos y las columnas del monumento: ambas son un laberinto que sorprende a cualquiera. Hay un piso de cristal y dos figuras hiperrealistas de Francisco Villa y Emiliano Zapata con las que pueden tomarse fotos.

Copmplementen su recorrido con el Museo Nacional de la Revolución, una zona subterránea donde exhiben objetos, fotografías y documentos relacionados con la Revolución Mexicana.

Asimismo, tienes la opción de consentir a tus hijos con un delicioso postre en:

Vagón Adelita: restaurante ubicado en la planta baja del monumento; ofrece alimentos y bebidas típicas de México.

Cafetería Émile: nombrada así en honor al arquitecto Émile Benárd, cuenta con crepas dulces y saladas para los paladares pequeños.

En el mirador del Monumento a la Revolución hay vistas de ensueño para los peques. Foto: Monumento a la Revolución

¿Qué niños entran gratis al mirador del Monumento a la Revolución?

Con motivo del Día del Niño, los menores de 12 años entran gratis al mirador del Monumento a la Revolución todos los domingos de abril.

Hay ciertas condiciones para hacer válida la promoción:

La visita tiene que ser de 10:00 a 12:00 horas

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Los boletos tienen que comprarse en la taquillas físicas

Para el resto del público, la entrada tiene un costo de $170.

Que este acceso gratis no se quede solo en una visita rápida: conviértelo en una miniaventura entre escaleras, vistas panorámicas y fotos para compartir tiempo con tus 'bendiciones'.

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