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es uno de los 7 pueblos mágicos del estado de Querétaro y uno de los municipios de la región que forma parte de la ruta del vino. Además de sus coloridas calles, visita los viñedos que lo rodean y sus queserías.

En estos días, por cierto, está próximo a celebrar el Festival Internacional del Vino.

Este festival es la oportunidad perfecta para disfrutar en familia. Foto: Pexels
Este festival es la oportunidad perfecta para disfrutar en familia. Foto: Pexels

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¿Qué habrá en el Festival Internacional de Vino de Tequisquiapan?

Tequisquiapan se prepara para celebrar el 50 aniversario del Festival Internacional del Arte, Queso y Vino 2026. Este evento es una experiencia que combina sabor, tradición y cultura.

Durante varias semanas, el tendrá actividades gastronómicas, artísticas y enoturísticas.

Con el objetivo de involucrar a productores, artesanos y comunidad local en una sola dinámica de beneficio colectivo, este festival tendrá...

  • La participación de más de 20 productores vinícolas y queserías
  • Degustaciones guiadas por sommeliers
  • Demostraciones del proceso de elaboración de quesos
  • Venta de productos locales

También se organizan exposiciones de arte, clases de sevillanas, clases de pintura y actividades deportivas como el 'correfest'.

El programa del Festival Internacional del Arte, Queso y Vino 2026 incluye los conciertos de...

  • Kabah
  • El Gran Silencio
  • Bronco
  • Sinfónica la Serena
  • Artistas locales y regionales
Degustaciones guiadas por sommeliers en este festival. Foto: Pexels
Degustaciones guiadas por sommeliers en este festival. Foto: Pexels

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival Internacional de Vino de Tequisquiapan?

La entrada al Festival Internacional del Arte, Queso y Vino 2026 de Tequisquiapan es gratuita.

Sin embargo, para participar en las 4 degustaciones del programa, regístrate previamente en el para conseguir un boleto digital con costo adicional.

Este lo deberás presentar a la entrada para obtener una pulsera que te dará acceso a estas actividades.

Vive un ambiente único en familia en este Festival Internacional de Vino y Quesos. Foto: Festival Internacional del Arte, Queso y Vino
Vive un ambiente único en familia en este Festival Internacional de Vino y Quesos. Foto: Festival Internacional del Arte, Queso y Vino

¿Cuándo y donde es el Festival Internacional de Vino de Tequisquiapan?

El Festival Internacional de Vino se llevará a cabo del 7 al 24 de mayo. La inauguración será en la Plaza Principal Miguel Hidalgo.

El festival tendrá varias sedes en Tequisquiapan:

  • Parque La Pila
  • Plaza Miguel Hidalgo
  • Jardín del Arte
  • Teatro del Pueblo
  • Plaza Principal Barrio de la Magdalena
  • Callejón del Piojo

Para llegar a este pueblo mágico desde CDMX existen dos opciones principales:

  • Autobús: una opción para viajar cómodo es tomando un transporte con destino a Tequisquiapan en alguna terminal principal de la CDMX como la Terminal Central de Autobuses del Norte.
  • Automóvil: por la autopista México-Querétaro (la 57) hacia el norte. Con una duración de trayecto de casi 3 horas.

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