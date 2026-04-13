Con la llegada del Mundial 2026, miles de mexicanos podrían convertir un espacio disponible en su hogar en una fuente de ingresos adicional, sin necesidad de experiencia previa. Y gracias a programas como la Red de Coanfitriones y los Embajadores Super Anfitriones de Airbnb, hacerlo nunca ha sido tan fácil.

A menos de dos meses de que México sea sede de la Copa Mundial 2026, una de las preguntas que empieza a surgir es cómo aprovechar el evento más importante del fútbol a nivel global. Para muchos, la respuesta podría estar más cerca de lo que imaginan: en su propia casa.

De acuerdo con datos de Airbnb, cualquier persona puede convertirse en anfitrión y generar ingresos adicionales, incluso si solo cuenta con un cuarto disponible o tiempo ocasional. Para quienes no saben por dónde empezar, el programa de Super Anfitriones conecta a nuevos anfitriones con anfitriones experimentados que los guían paso a paso en el proceso de crear y publicar su anuncio por primera vez.

Con el Mundial 2026, la demanda de alojamiento crecerá en México. Foto: Cortesía

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Un cuarto extra puede convertirse en ingreso

La plataforma destaca que no es necesario tener grandes propiedades ni experiencia en hospitalidad para comenzar. En México, cerca del 70% de los anfitriones no se dedican a esta actividad como su principal fuente de ingresos, sino como una forma flexible de complementar su economía.

Además, alrededor del 40% asegura que lo hace precisamente para enfrentar el aumento en el costo de vida, mientras que otros aprovechan momentos específicos como eventos locales o temporadas vacacionales. Para quienes ya tienen una propiedad publicada y buscan crecer o necesitan apoyo con la operación diaria, la Red de Coanfitriones ofrece acceso a coanfitriones locales que pueden encargarse de tareas como la comunicación con huéspedes, la limpieza y la gestión general del espacio.

Mundial 2026: una oportunidad histórica

El Mundial que se celebrará en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey traerá consigo millones de visitantes internacionales, lo que incrementará la demanda de hospedaje en el país.

Según estimaciones citadas por la plataforma, los anfitriones en México podrían generar alrededor de 25 millones de dólares en ingresos durante el torneo, con ganancias promedio de aproximadamente 1,300 dólares por anfitrión.

Este flujo de visitantes también tendría un impacto más amplio en la economía, con más de 560 mil noches de estancia y una derrama económica estimada de 169 millones de dólares en gasto turístico.

Una actividad flexible para distintos perfiles

Uno de los aspectos más relevantes es que el perfil de los anfitriones es diverso. En México, cerca del 50% son mujeres, muchas de las cuales utilizan estos ingresos para cubrir gastos del hogar o educación.

También participan personas mayores, jubilados o trabajadores de medio tiempo, quienes encuentran en esta actividad una forma accesible de mantenerse activos y mejorar su economía. Precisamente para quienes ya son anfitriones pero no cuentan con el tiempo o los recursos para gestionar su propiedad, la Red de Coanfitriones conecta con coanfitriones locales de confianza que hacen posible crecer sin complicaciones.

Más allá del evento

Especialistas señalan que el impacto del Mundial no se limita a las fechas del torneo. Se estima que el 65% de los turistas podría regresar a las ciudades sede en los años siguientes, lo que prolongaría los beneficios económicos para quienes participan en este tipo de plataformas.

Además, el gasto de los visitantes suele distribuirse en comercios locales, transporte y gastronomía, fortaleciendo la economía de las comunidades.

Airbnb impulsa a mexicanos a convertirse en anfitriones. Foto: Cortesía

Una opción para complementar ingresos

En un contexto donde el costo de vida sigue en aumento, opciones como compartir un espacio en casa se posicionan como alternativas para generar ingresos sin comprometer un empleo de tiempo completo.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la oportunidad no solo será para el sector turístico tradicional, sino también para miles de personas que, desde sus hogares, podrían formar parte de uno de los eventos más importantes del mundo.

Airbnb pone a disposición herramientas concretas para lograrlo: el programa de Super Anfitriones para quienes quieran dar el primer paso y publicar su espacio, y la Red de Coanfitriones para quienes buscan crecer o profesionalizar la gestión de sus propiedades. Juntos, estos programas hacen que ser anfitrión en México sea más accesible y más rentable que nunca.

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