¡A disfrutar del fin de semana en CDMX! Checa estas 5 propuestas de actividades y lugares que no te puedes perder.

Tour guiado por un robot en el Museo de Economía

Sobre la calle de Tacuba, la más antigua de CDMX y de América, el antiguo Convento de Betlemitas es sede del Museo Interactivo de Economía (MIDE), con varias salas que explican cómo funciona la economía a través de exposiciones, juegos, talleres, tecnología y experiencias digitales.

Aunque puedes recorrerlo por tu cuenta, una de las experiencias más atractivas es el recorrido temático ‘EconomIA’, el cual te lleva por el museo, acompañado de un robot que te explica cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo, la economía, el trabajo, el consumo y las decisiones cotidianas.

Foto: MIDE

Disponible el fin de semana en 3 horarios: 10:15 a.m., 12:30 p.m. y 3:30 p.m.

La entrada general tiene un costo de $160 para adultos y $100 para estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad.

Sitio web: mide.org.mx

Taller de elaboración de rótulos tradicionales en el Centro Histórico

El Centro Cultural El Rule, a un costado de la Torre Latinoamericana, tendrá este fin de semana una interesante jornada que combina el arte detrás de los rótulos tradicionales y el circo.

La experiencia incluye muestra del trabajo del rotulista Ernesto Lucas, explicación de la historia e importancia de la gráfica en las artes escénicas y circenses con el artista Obrayamn Sánchez, un espectáculo de circo y la pintura colaborativa de un rótulo junto al curador Quetzalcóatl Molina.

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Es el sábado 11 de abril a partir de las 12:00 p.m.

Entrada gratuita.

Facebook: ‘Centro Cultural El Rule MX’.

Exposición Jardín de Velasco en Museo Kaluz

José María Velasco fue uno de los pintores más importantes de México. Su obra destaca por sus paisajes del Valle de México, pero también creó otro tipo de trabajos gracias a sus facetas de naturalista y científico, lo cual se aprecia en la exposición ‘El jardín de Velasco’ del Museo Kaluz, frente a la Alameda Central.

La colección expuesta es parte del Acervo José María Velasco, integrado por más de 2,500 piezas —entre pinturas, libretas, bocetos, cartas, manuscritos, libros y objetos personales— que explican parte de su vida y su profundo estudio del Valle de México, sobre todo de su flora y fauna.

Foto: Sectur CDMX

Disponible el sábado 11 y domingo 12 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entrada general: $85 pesos por persona, $50 para estudiantes, profesores, adultos mayores y gratis para menores de 12 años.

Sitio web: museokaluz.org

Festival de Los Simpson en Coyoacán

¿Eres fan de Los Simpson? Este fin de semana, el Centro de Convenciones Churubusco en Coyoacán se convertirá en Springfield con el Toyfest, un festival dedicado 100% a esta popular caricatura.

Contará con un bazar de más de 100 expositores con juguetes retro y modernos, dibujantes, conferencias, concursos temáticos y un par de invitados especiales: Alejandro Villeli y Gabriel Chávez, actores de doblaje que prestaron su voz para el jardinero Willie, Abraham Simpson y el Sr. Burns.

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Será el domingo 12 de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

El evento apoyará a animalitos necesitados, por lo que la entrada no se cobrará en efectivo, sino llevando 1 kilo de croquetas por persona.

Facebook: ‘Toyfest’.

Pádel y tacos en Marbella Club

El pádel es el deporte de moda, así que si quieres aprovechar el fin de semana para ejercitarte con este divertido juego de origen mexicano, qué mejor que hacerlo con amigos en Marbella Club, frente al Jardín Pushkin, y con un menú de tacos incluido.

La experiencia incluye la renta de una cancha profesional para 4 personas. Si tu visita es después de las 2:00 p.m., hay opción de agregar un menú de tacos después del partido.

Fotos: Fever

Disponible el fin de semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Desde $900 pesos por una hora en cancha y $900 extra por el menú de tacos.

Entradas disponibles en Fever.

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