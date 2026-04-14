Desde la ciudad neerlandesa de Eindhoven —polo tecnológico de Europa—, llegó a Puebla el Festival Glow, un evento que transforma el centro histórico de la capital poblana a través de intervenciones de arte digital y experiencias inmersivas únicas en Latinoamérica.

Te contamos en qué consiste.

¿Qué es el Festival Glow?

Creado en 2006 en Eindhoven, Glow surgió como un festival enfocado en el arte digital, la luz y la tecnología.

Foto: Secretaría de Cultura de Puebla

“Cada año, la ciudad (Eindhoven) convierte sus calles en una galería de luz a cielo abierto, con obras de artistas internacionales conectadas por una ruta peatonal que se puede recorrer gratuitamente”.

Este año se realiza por primera vez fuera de Europa y el escenario elegido es el centro histórico de Puebla —Patrimonio de la Humanidad—: “un escenario único donde el arte y la innovación convergen para ser reinterpretados a través de la luz”.

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La intención del evento es redescubrir la memoria histórica y la creación artística de los edificios más icónicos de Puebla a través de la tecnología y las luces, utilizando técnicas como video mapping, chromolite, proyecciones análogas y esculturas iluminadas.

¿Qué hay en el festival Glow en el centro de Puebla?

El festival Glow de Puebla consiste en una ruta peatonal de 2.4 kilómetros de longitud, la cual abarca parte del centro histórico, específicamente 17 sedes con 23 instalaciones inmersivas.

Foto: Secretaría de Cultura de Puebla

Sobre la fachada de la catedral de Puebla una proyección muestra capas de color que que representan detalles arquitectónicos; la Biblioteca Palafoxiana muestra imágenes a gran escala de su acervo y los libros incunables; mientras que en la Casa de Cultura se instalaron diversas alas iluminadas (en referencia a la leyenda fundacional de la ciudad).

Las paredes exteriores del Templo de San Juan de Letrán son el lienzo para un mapping sobre la historia de Puebla; los árboles del Jardín del Arte ‘viven’ con luces inspiradas en el micelio; la cantina La Pasita muestra una proyección con talavera y momentos históricos de la zona y el Callejón de los Sapos ofrece una instalación que retoma dibujos de niños interpretados como cientos de luces.

Foto: Gobierno de Puebla

En el Callejón Carolino se encuentra una de las obras más atractivas: se trata de una proyección en la fachada del edificio del mismo nombre. Lo curioso es que genera mosaicos y formas a través de los movimientos de las personas.

El Templo de San Roque se ‘decora’ con proyecciones con fragmentos de expresiones faciales (simbolizando la relación del individuo y el colectivo); mientras que el Barrio del Artista se ilumina con 15 obras colectivas de artistas poblanos.

La fachada del Teatro Principal cuenta con tecnología interactiva, que interpreta cada gesto de los asistentes como un color, forma y patrón que posteriormente son proyectados en el edificio; detrás del recinto hay un juego de luces que crean siluetas de ángeles que se expanden poco a poco.

Foto: Gobierno de la Ciudad de Puebla

Además, en la calle 4 Norte hay un corredor monumental que recrea arcos renacentistas iluminados; y en el Zócalo hay proyectores que forman figuras representativas de la metamorfosis de un ajolote y un sistema de luces con patrones dinámicos sobre el kiosko principal.

¿Hasta cuándo estará el festival Glow en el centro de Puebla?

El festival Glow en el centro de Puebla comenzó el pasado sábado 11 de abril y se extenderá hasta el siguiente domingo 19 de abril.

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Considera que las actividades comienzan diariamente a las 7:00 p.m. y terminan a las 11:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en el sitio web: glowmexico.mx

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