Los riffs de guitarra y redobles de batería volverán a sonar en el complejo Walt Disney World Resort en Orlando, pues uno de sus atracciones está en proceso de remodelación para que la banda de rock de los Muppets tomen el control.

Esto es lo que sabemos de la apertura de la montaña rusa Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets.

¿Dónde estará la montaña rusa de los Muppets?

Terminó una era: Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith se renueva y ahora pertenecerá a los Muppets.

El juego mecánico se encuentra en el parque temático Disney’s Hollywood Studios, dentro del complejo de Walt Disney World Resort de Orlando, Florida.

Foto: Walt Disney World Resort

Está al norte del parque, muy cerca de la popular torre de caída libre The Twilight Zone: Tower of Terror.

La atracción original abrió en 1999, con motivo del décimo aniversario del parque.

La Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith fue toda una sensación, pues la decoración, música y temática estaba inspirada en la banda de rock.

¿Cómo es la montaña rusa de los Muppets?

Se trata de una montaña rusa cubierta, construida por Vekoma, empresa neerlandesa especializada en juegos mecánicos.

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Tiene una longitud de 996 metros y una altura máxima de 24 metros. Utiliza un motor lineal electromagnético para alcanzar una velocidad de 92 kilómetros por hora en apenas 2.8 segundos.

El recorrido dura aproximadamente 1 minuto y medio y es muy emocionante por la rapidez, por sus 3 inversiones y la sensación de hasta 5 fuerzas G.

Fotos: Walt Disney World Resort

Hay que aclarar que estas características se mantendrán, y lo que cambiará completamente será la temática.

¿Qué novedades tendrá la Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets?

Atrás quedarán las canciones, grabaciones y cameos de Aerosmith. Ahora, los protagonistas de la montaña rusa serán los Muppets, sobre todo la banda Dr. Teeth and The Electric Mayhem, incluido 'Animal', el famoso y querido baterista.

La icónica guitarra gigante que adorna la fachada del juego, ahora mostrará una paleta de colores psicodélica inspirada en la pintura de la furgoneta de la banda y una tecla dorada en el piano inferior, como guiño a Dr. Teeth.

Foto: Kyle DeSantis. Unsplash

En la fila de espera, los visitantes con pases Lightning Lane pasarán por un estudio de grabación, donde observarán a los miembros de The Electric Mayhem creando música y figuras audio-animatronics de Scooter —el manager— y los pingüinos ingenieros de audio.

La narrativa consistirá en que los miembros de la banda y los visitantes tendrán que recorrer rápidamente Hollywood para llegar a tiempo al concierto. Lo harán a bordo de vagones de estilo limusina y con props, decoración y referencias visuales a Tinseltown.

Foto: Walt Disney World Resort

Habrá cameos de los Muppets y otras estrellas como Awkwafina, Danny Trejo, Darren Criss, John Stamos, Neil Patrick Harris, Travis Barker, Yvette Nicole Brown, Wayne Brady y ‘Weird Al’ Yankovic.

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La música será la esencia de la atracción. Antes de subir a los vagones, se escuchará la canción ‘Can You Picture That?’ y a la banda ensayando, mientras que los recorridos estarán ambientados por una selección de 5 canciones (una por vuelta) interpretadas por The Electric Mayhem y artistas invitados:

‘Song 2’.

‘Born To Be Wild’ con Camilla the Chicken.

‘Love Rollercoaster’ con Jennifer Hudson y Questlove.

‘Rock! Rock! (Till You Drop)’ con Def Leppard.

‘Walking on Sunshine’ con Kelly Clarkson.

¿Cuándo abrirá la montaña rusa de los Muppets en Disney World?

El comunicado oficial compartido por Walt Disney World Resort indica que la apertura de Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets, la montaña rusa de los Muppets, será el próximo martes 26 de mayo.

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