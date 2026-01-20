¿Cuánto cuesta la entrada al Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca?

El Jardín Botánico de Toluca es uno de los recintos culturales más impresionantes del Estado de México. Este espacio fusiona arte, naturaleza e historia, y es popularmente conocido por albergar el vitral no religioso más grande del mundo.

Si quieres conocer el Cosmovitral, aquí te contamos cuánto cuesta la entrada y qué más encontrarás en tu recorrido.

Este vitral no religioso, considerado el más grande del mundo, ilumina el antiguo Mercado 16 de Septiembre. Foto: INAH

Leer también Pasaporte mexicano: cómo agendar la cita en Whatsapp

¿Cuál es la historia del Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca?

El inmueble que hoy ocupa el Cosmovitral originalmente era el Mercado 16 de Septiembre. Su construcción inició en 1909 como parte de los festejos del Centenario de la Independencia.

Este mercado fue diseñado por el ingeniero Manuel Arratia, con un estilo art nouveau. Funcionó como tal hasta 1975, cuando se decidió transformarlo en un imponente jardín botánico, de acuerdo con información del INAH.

Pero no todo su diseño original se modificó: uno de los espacios que aún se conseva es el Cosmovitral.

La obra es del artista mexiquense Leopoldo Flores Valdés, quien contó con el apoyo del artesano Bernabé Fernández y un equipo de 60 artesanos.

Al visitar el jardín botánico es imposible no detenerse a contemplarlo. Se compone de 71 módulos vitrales que cubren una superficie de aproximadamente 3,000 metros cuadrados, posicionándolo como el vitral no religioso más grande del mundo.

Colores, simbolismo y arquitectura Art Nouveau definen a este Cosmovitral. Foto: Facebook Cosmovitral Jardín Botánico

El portal del Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca explica que, para su elaboración, se utilizaron alrededor de 500 mil fragmentos de vidrio soplado, ensamblados en 30 mil secciones y con 28 colores distintos, provenientes de Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Japón, Canadá y Estados Unidos.

Hay que observar con atención cada una de las siluetas que forman los fragmentos del vidrio.

En conjunto, representa las dualidades del universo: día y noche, vida y muerte, creación y destrucción, así como el papel del ser humano dentro del ciclo cósmico.

¿Qué más hay en el Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca?

Además de esta obra monumental, el Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca resguarda más de 400 especies de plantas originarias de México, Centro y Sudamérica, Asia y África. Entre ellas destacan las orquídeas mexicanas, azucenas, rosas, helechos, cipreses y aves del paraíso.

En tu recorrido, también puedes apreciar elementos de inspiración japonesa como puentes rojos, un lago artificial con peces koi y el Faro de la Amistad, símbolo del hermanamiento entre Toluca y Urawa, instalado en 1979.

Más de 400 especies vegetales conviven bajo los vitrales monumentales de Leopoldo Flores. Foto: Facebook Cosmovitral Jardín Botánico

¿Cuánto cuesta la entrada al Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca?

El acceso al Cosmovitral es de apenas $25 pesos para el público general, y $15 para niños, estudiantes y adultos mayores.

La entrada es gratis para todos los domingos.

Abre de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas, a excepción del domingo, que cierra a las 15:00 horas.

¿Dónde está el Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca?

Se encuentra en el bulevar Isidro Fabela, Manzana 008, Valle Verde y Terminal, Toluca, Estado de México. Te tomará llegar cerca de 1 hora con 30 minutos desde la Ciudad de México.

¿Qué tener en cuenta en tu visita al Cosmovitral?

No cuenta con estacionamiento propio, pero hay opciones cercanas en calles como Avenida Lerdo y Santos Degollado.

En el Cosmovitral hay visitas guiadas para conocer su simbolismo y la diversidad del jardín botánico.

hay visitas guiadas para conocer su simbolismo y la diversidad del jardín botánico. No se permite el uso de flash, tripiés ni luces adicionales. Y las cámaras profesionales deben registrarse en taquilla.

El Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca es ideal para visitas culturales, familiares o turísticas durante cualquier época del año.

Leer también Así será el primer avión sin ventanas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters