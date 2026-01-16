Con el fin de semana acercándose, surge la pregunta: ¿qué hay por hacer y ver en la CDMX?

La ciudad ofrece un montón de opciones y en esta ocasión te traemos un listado de 5 actividades que no te puedes perder.

Paseo al amanecer en Xochimilco

Para locales y foráneos, la zona lacustre de Xochimilco (Patrimonio de la Humanidad) siempre es una buena opción para visitar el fin de semana.

Más allá de los festivos paseos en trajinera, te proponemos el tour al amanecer que organiza la Hecho en Xochimilco, una productora de hortalizas y touroperadora local.

Foto: Hecho en Xochimilco

El recorrido en trajinera se hace muy temprano a través de canales cubiertos de neblina. La meta es llegar a una chinampa tradicional, en la que se servirá el desayuno, un guía explicará la historia de Xochimilco, conocerás las camas de cultivo, cosecharás verduras (y las llevarás a casa) e incluso participarás en un taller de agricultura prehispánica.

Habrá salidas el sábado 17 y domingo 18 a las 5:45 a.m. El regreso es a las 11:00 a.m., aproximadamente.

Tiene un costo de $850 pesos por persona.

Más información en el sitio web: hechoenxochimilco.com

Experiencia sensorial para parejas en la Roma

¿Buscas un plan diferente para salir con tu pareja este fin de semana? En la colonia Roma Norte, muy cerca de la Plaza Luis Cabrera, la empresa Sensorama (desarrolladora de experiencias sensoriales) tiene ‘Parejas’, una actividad ideal para los enamorados.

Durante 90 minutos, con los ojos vendados, se armonizarán los cuatro elementos (fuego, tierra, aire y agua) y el alma mediante estímulos como aromas, sonidos, texturas y vibraciones que fortalecerán el vínculo amoroso.

Foto: Sensorama

Disponible el sábado 17 a las 7:30 p.m. y el domingo 18 a las 4:30 p.m.

Tiene un costo de $1,100 pesos por pareja.

Más información en el sitio web: sensorama.mx

Tour por el barrio de San Ángel

San Ángel es uno de los barrios más bonitos de la CDMX. Sus casonas y edificios coloniales, callejones empedrados, restaurantes, museos, bares y ambiente de pueblito suelen atraer a muchos turistas los fines de semana.

Una de las formas de recorrerlo casi por completo es en el tour en coche eléctrico de la agencia Ecotour México.

En esta actividad se visitan 17 puntos de interés como el Mercado del Carmen, la cantina La Camelia (la más antigua de San Ángel), el Museo Casa del Risco, la Plaza de los Arcángeles y el Huerto de los Carmelitas, por mencionar algunos.

Foto: Ecotour México

Además, durante el paseo se viven experiencias adicionales. Por ejemplo: una dinámica de nudos con mascadas de seda, degustación de helado artesanal, relatos de historias y leyendas románticas y meditación.

Disponible el sábado 17 y domingo 18 a la 1:30 p.m.

Tiene un costo de $200 pesos por persona.

Más información en Whatsapp: (55) 4249 8123.

Festival de mariachi en Tlalpan

Continuamos en el sur de la CDMX, aunque ahora te proponemos visitar el bonito centro de Tlalpan, ya que entre sus casonas y plazas virreinales se escuchará uno de los emblemas mexicanos por excelencia: el mariachi.

Y es que este fin de semana se celebrará la segunda edición del Festival del Mariachi, un evento ideal para escuchar las canciones más populares de este género, todo un símbolo cultural de México.

Foto: Sectur CDMX

Será el domingo 18, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Alcaldía Tlalpan’.

Taller de tzompantli en el Museo de Antropología

¿Cómo habrán construido los tzompantlis los mexicas? Si quieres descubrirlo y hacerlo por cuenta propia, lánzate el fin de semana al Museo de Antropología, donde se impartirá un taller para crear uno de estos altares con hileras de cráneos (por supuesto, sin que sean reales).

Un experto te guiará para que hagas el tuyo, al tiempo que irá explicando por qué lo hacían, cuál era su significado y sus características.

La actividad está disponible el sábado 17 a las 11:30 a.m.

Tiene un costo de $150 pesos por persona.

Para más información, llama al número: (55) 5553 6266, extensión 412348.

