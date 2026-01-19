Un nuevo concepto de aeronave está desafiando las ideas de cómo debería verse y funcionar un avión. Sin ventanas físicas, con una forma poco convencional y una promesa de alta eficiencia, este proyecto busca transformar la aviación.

¿Habías escuchado sobre el Phantom 3500? Conoce por qué está llamando tanto la atención.

La silueta poco convencional del Phantom 3500 podría marcar el futuro de la aviación privada. Foto: Instagram @otto.aerospace

¿Cómo será el avión Phantom 3500?

El Phantom 3500, desarrollado por la empresa Otto Aerospace, será un jet privado que busca romper con uno de los elementos más comunes de las aeronaves: las ventanas.

En lugar de ellas, contará con un fuselaje completamente liso y alargado, lo que permite que el aire fluya de manera ordenada sobre su superficie.

Lo curioso es que, a pesar de ello, la vista exterior no se perderá; en realidad, se sustituirá por pantallas de alta definición al interior, mismas que transmitirán imágenes en tiempo real gracias a algunas cámaras externas.

Pero su diseño no es meramente estético. Al eliminar interrupciones en el fuselaje, se reducirá la fricción con el aire e incrementará la eficiencia del vuelo, con posibilidad de hacer viajes intercontinentales sin escalas.

Otro dato destacable es que el fuselaje del Phantom 3500 tendrá una forma estilizada que se asemeja a un delfín o un torpedo.

Será pequeño, pues tendrá capacidad para 4 pasajeros y una cabina con volumen de 22,65 metros cúbicos.

Sus alas, más grandes de lo habitual, le permitirán realizar despegues y aterrizajes en pistas cortas, ampliando considerablemente la cantidad de aeropuertos en los que puede operar.

Según Otto Aerospace, el avión sin ventanas consumiría menos de la mitad del combustible que otros jets privados de su categoría.

¿Qué tecnología tiene el avión Phantom 3500?

La clave detrás del Phantom 3500 es el flujo laminar. A diferencia de las aeronaves convencionales, donde el aire se vuelve turbulento rápidamente, aquí se busca que se deslice en capas paralelas y estables.

Dicha tecnología disminuye de forma notable la resistencia, lo que se traduce en menor consumo de combustible y menos costos operativos. Gracias a este principio, la aeronave puede utilizar motores más pequeños y ligeros sin perder rendimiento.

Menos resistencia implica menos esfuerzo para volar, lo que crea una cadena de beneficios que impacta desde el peso total hasta la autonomía.

Las pantallas interiores del Phantom 3500 sustituyen las ventanas y muestran el exterior en tiempo real. Foto: Instagram @otto.aerospace

¿Cuándo volará el Phantom 3500?

Durante 2026 se completará el ensamblaje de las primeras unidades de prueba; posteriormente, el Phantom 3500 realizará pruebas clave en túneles de viento. Si los resultados son exitosos y se cumplen los objetivos, su primer vuelo oficial se pronostica para 2027.

Ojo: es importante mencionar que el proceso de certificación de la aeronave podría tomar varios años. Aunque puede variar, podría concretarse a finales de esta década, siempre y cuando las pruebas estructurales y de seguridad avancen sin contratiempos.

Si el futuro es exitoso, el uso de la aeronave se extenderá más allá del transporte privado. Y es que, de acuerdo con los ingenieros, sería capaz de operar en pistas cortas para aplicaciones militares o misiones de vigilancia.

El fuselaje alargado del Phantom 3500 permite que el aire fluya sin turbulencias, reduciendo el consumo de combustible. Foto: Instagram @otto.aerospace

Aunque existen antecedentes de prototipos similares que nunca llegaron a la producción masiva, el Phantom 3500 presenta avances grandes. De cumplir todas sus promesas, marcaría un antes y un después en la forma de percibir la aviación moderna.

