Cuando la noche llega, las actividades terminan para muchos. Sin embargo, otros más –incluidos muchos turistas– consideran este momento como el indicado para salir a explorar.

Si tú eres uno de esos viajeros ‘nocturnos’, te explicamos en qué consiste el término “nocturismo” y cuáles son las mejores ciudades del planeta para practicarlo, según una estudio elaborado a finales de noviembre de 2025.

¿Qué es el nocturismo?

El nocturismo (también llamado turismo nocturno) es un término acuñado por la plataforma de reservaciones online Booking.com en su análisis sobre predicciones de viajes de 2025.

Foto: Masahiro Miyagi. Unsplash

En general, el concepto va más allá de considerar simples salidas nocturnas, pues implica un abanico de actividades turísticas como observación de estrellas, safaris, tours guiados, mercados de comida, entre otras.

Lo anterior responde a un creciente interés de los viajeros para evitar las multitudes diurnas, ampliar sus horarios de actividad e incluso experimentar destinos desde una perspectiva distinta y poco común.

¿Cómo se eligieron las mejores ciudades para el nocturismo?

El estudio en cuestión fue realizado por Radical Storage, plataforma global especializada en reservas de espacios seguros para almacenar equipaje.

Según su página web, para descubrir qué ciudades ofrecen las mejores experiencias después del anochecer se analizaron 50 destinos en todo el mundo (ya reconocidos por su vida nocturna) y se tomaron en cuenta 4 categorías clave, cada una con un peso porcentual en la puntuación final:

Experiencias: variedad de actividades nocturnas que ofrece la ciudad. Vale un 40%.

Elementos naturales: toma en cuenta el nivel de contaminación lumínica y el promedio de horas de luz al día. Vale un 40%.

Transporte: facilidad y disponibilidad de encontrar transporte durante la noche. Vale un 10%.

Seguridad: percepción de los locales sobre la posibilidad de caminar solos en la noche. Vale un 10%.

Cada segmento se calificó del 1 al 10 y al final se promediaron los 4 puntajes para obtener la calificación final.

¿Cuáles son las mejores ciudades para el nocturismo?

Aunque Radical Storage analizó 50 ciudades de todo el mundo, el ranking de las mejores ciudades para el nocturismo resultó en un top 10, el cual lo reduciremos a una lista de las mejores 5.

La quinta posición pertenece a Tokio, Japón. Su 5.84 promedio se debió principalmente a 2 factores: la seguridad (con un 8.6) y la diversidad de actividades (con 8.1). Radical Storage menciona que tiene uno de los paisajes nocturnos más dinámicos del mundo, con más de 244 tours, calles iluminadas con neón y redes de transporte fáciles de utilizar.

Foto: Freeman Zhou. Unsplash

En el cuarto escalafón aparece Rovaniemi, Finlandia. La capital de Laponia –conocida como la ‘casa de Santa Claus’– obtuvo un 5.91 de calificación global, destacando por el 9.4 en seguridad y el 6.15 en cuanto a naturaleza. La plataforma destaca sus largas noches invernales, paisajes nevados y 153 actividades como auroras boreales, barbacoas, paseos en trineo y safaris.

La presea de bronce pertenece a Tromso, Noruega. Tuvo un 6.03 de promedio y, a pesar de ser una de las ciudades con menos experiencias nocturnas, destaca por su alto índice de seguridad (8.1) y por ser el destino con mejores cualidades naturales (con un 7.8). Radical Storage hace hincapié en su mínima contaminación lumínica, los recorridos en trineos y las auroras boreales.

Foto: Bjørn Are With Andreassen. Unsplash

La plata se fue para Ámsterdam, Países Bajos. Su calificación general fue la misma que Tromso, aunque la capital neerlandesa presume un 8.3 en seguridad (la más alta de Europa) y un 7.5 en el índice de experiencias. Ofrece 164 experiencias nocturnas –como museos que abren hasta tarde o paseos en barco– y rutas ciclistas accesibles.

¿Cuál es la mejor ciudad del mundo para el nocturismo?

De acuerdo con el estudio de Radical Storage, la mejor ciudad del mundo para el nocturismo es un destino clásico de Europa. Hablamos de Roma, la capital de Italia.

Foto: Peter Mizsak. Unsplash

Su puntuación general es de 6.07 y, aunque su punto ‘débil’ fue el sector natural –como todas las grandes urbes– con un puntaje de 3.2, lo compensó con un 9.2 en cuanto a la diversidad de actividades (la calificación más alta en este rubro).

La plataforma Radical Storage puntualiza que Roma ofrece 305 tours nocturnos como visitas al atardecer al Coliseo y a los Museos Vaticanos, proyecciones de cine al aire libre, mercados gastronómicos y una amplia carta cultural.

