Africam Safari es uno de los parques de conservación de vida silvestre más grandes y cercanos a la Ciudad de México. En su experiencia tradicional permite recorrer un safari a bordo de un vehículo adaptado mientras los animales pasean en libertad.

Además de este recorrido, ofrece distintas experiencias, entre las que destaca Moon Safari, una nueva modalidad nocturna para explorar sus espacios, literalmente, a la luz de la Luna. Esto es todo lo que debes saber.

Elefantes, leones y rinocerontes forman parte de este recorrido nocturno en Africam Safari. Foto: Africam Safari

¿De qué trata la experiencia Moon Safari?

Moon Safari es una experiencia especial que se llevará a cabo únicamente los sábados de enero.

A partir de las 18:00 horas, los visitantes pueden recorrer Africam Safari en vehículos personalizados al estilo safari, diseñados para entrar en contacto con la naturaleza bajo la iluminación de la Luna.

El recorrido nocturno permite descubrir el comportamiento de los animales cuando cae el sol, ya que algunos de ellos tienen más actividad en la noche.

Al mismo tiempo de observar a los ejemplares, especialistas van contando historias, curiosidades y datos de cada uno de ellos.

Durante el trayecto es posible observar especies como elefantes, rinocerontes, hipopótamos y leones, así como escuchar los sonidos característicos de la vida salvaje nocturna.

Para complementar el paseo, hay una tienda con snacks y bebidas.

Moon Safari se realiza en vehículos abiertos y tematizados, guiados por especialistas en vida silvestre. Foto: Africam Safari

¿Cuánto cuesta asistir a la experiencia nocturna Moon Safari?

La experiencia tiene una duración aproximada de 2 horas y se realiza en grupos pequeños, lo que hace el recorrido más cercano y apto para atender todas las dudas de los asistentes.

¿Te animas a ir de safari en la noche? Entonces debes saber que la entrada a Moon Safari cuesta $2,450 por persona.

Debido a su cupo limitado, se recomienda reservar con anticipación en el sitio oficial de Africam Safari o a través del número de WhatsApp (221) 272 2435.

¿Cuánto cuesta el acceso regular a Africam Safari?

Africam Safari abre los 365 días del año, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 17:00 horas; mientras que sábados y domingos opera desde las 09:00 a las 17:00 horas.

Los precios del acceso regular son $399 para adultos, $395 para niños, $199.50 para personas con credencial INAPAM, y $999 con el Pasaporte Anual.

Los menores de 3 años entran gratis y de 3 a 11 años pagan boleto infantil.

Moon Safari solo estará disponible los sábados de enero de 2026 y tiene cupo limitado. Foto: Africam Safari

Moon Safari transforma la visita a este parques de conservación de vida silvestre. Para quienes buscan un plan diferente de fin de semana, esta es la mejor opción.

Dirección: Carretera al Oasis 17302 int. 22, Colonia Africam, C.P. 72960 Puebla, Puebla.

