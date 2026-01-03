El turismo no está peleado con el medio ambiente ni tampoco con el desarrollo de las comunidades, siempre y cuando estas conserven sus tradiciones y su riqueza natural. Si buscas realizar un viaje responsable y con conciencia, te proponemos tener en la mira estos proyectos ubicados en pueblos mágicos, alejados de la industria y los intermediarios. Son operados por gente local, orgullosa de sus costumbres y guardiana de su entorno.

Aldea Xbatún

Este es un proyecto de la familia Cen Canché. Imparten talleres de cocina maya y ofrecen almuerzos, cenas y hospedaje en chozas sencillas con su respectiva hamaca. Xbatún se encuentra a dos horas de Mérida, en el pueblo mágico de Valladolid, en Yucatán.

Foto: Aldea Xbatún

José Cen Canché tenía el sueño de que las tradiciones de sus antepasados se conocieran, valorarán y conservarán. Así que Juan Bautista Cen Canché, su padre; Irma Canché Poot, su madre; Rosy, Miguel y otros de sus hermanos, además de Fernanda Mex, su esposa, forman el equipo que te recibirá en este lugar.

Su origen es campesino, por lo que su conocimiento y cuidado de la tierra está siempre presente. Aldea Xbatún es para quienes buscan tener encuentros con las comunidades para aprender de su cultura, costumbres y, por supuesto, probar la comida local preparada por una cocinera tradicional, guardiana de recetas antiguas.

Lee también: Día Mundial del Turismo 2025: cómo hacer viajes más responsables

Solo atienden visitantes con previa reservación y únicamente reciben de dos a 10 personas. Si quieres disfrutar en un ambiente tranquilo, familiar y respetuoso, lejos del turismo masivo o con intermediarios, esta es tu alternativa.

Dónde: en los ejidos de Zaciabil, Valladolid.

WhatsApp: (985) 852 6555.

IG: @aldeaxbatun

Sitio web: aldeaxbatun.com

Hotel Taselotzin

Masehual Siuamej Mosenyolchicauani es una organización que nació en 1985 y agrupa a mujeres indígenas nahuas de seis comunidades del municipio de Cuetzalan, uno de los 12 pueblos mágicos de Puebla. En 1995, comenzaron este proyecto de hotel ecoturístico con el fin de generar recursos propios y compartir sus diferentes saberes.

Prueba recetas de la cocina nahua y conoce un poco de la medicina tradicional, además de sus costumbres y tradiciones, con profundo respeto y cuidado a su entorno natural.

Foto: Taselotzin

Hay talleres de cestería, de telar de cintura, bordado, cocina, herbolaria y clases de náhuatl: todos requieren reservación previa y son bastante accesibles. Otros servicios que puedes pedir es la ceremonia de temazcal y masajes. Es importante el apoyo a iniciativas como ésta que crean colectividad y modelos alternativos de turismo que buscan beneficiar a las personas y sus lugares de origen.

Dónde: Barrio de Zacatipan, Cuetzalan, Puebla.

WhatsApp: (233) 103 2284.

Sitio web: taselotzin.com

La Gruta

Este restaurante que data de 1906 está a solo 200 metros de la Puerta 5 de la zona arqueológica de Teotihuacán, justo atrás de la Pirámide del Sol, en el Estado de México. Como su nombre lo revela, se encuentra en una cueva de origen volcánico lo que le da una atmósfera muy especial.

Carlos Cedillo, nieto de los fundadores, en conjunto con su hermano y su mamá, han realizado cambios importantes para lograr un camino sustentable y con trazabilidad: sus platillos, ahora, obedecen a la estacionalidad de los productos locales significando un recorrido por los sabores de México, sus ingredientes, recetas y técnicas de cocina de origen mesoamericano.

Foto: La Gruta

Entre sus diversas relaciones con proveedores locales e iniciativas en pro del medio ambiente y la comunidad, tienen un interesante programa relacionado al maíz teotihuacano y 40 productores de maíces de la región.

La recomendación es que, si comes carne, pidas la barbacoa que se hace desde cero con la técnica tradicional de horno enterrado, o el mole con guajolote La Gruta, con la receta de la casa, aunque también hay otras opciones deliciosas, como el mixiote vegetariano con hongos, nopales y xoconostles, papas, cebollitas y rajas de chile poblano.

También organizan eventos y cenas de temporada como en Día de Muertos.

Dónde: Circuito Arqueológico, San Francisco Mazapa, en el pueblo mágico de San Juan Teotihuacán.

de San Juan Teotihuacán. WhatsApp: (55) 5191 9799.

IG: @lagrutamx

Sitio web: lagruta.mx

Huerta Gosén

En las comunidades campesinas y rurales, que no son forzosamente de pueblos originarios, hay aprendizajes sobre colectividad y alimentación consciente. Huamantla, uno de los pueblos mágicos de Tlaxcala, conserva su tradición ganadera y artesanal, con la elaboración de títeres y tapetes de aserrín, por ejemplo, además de milpas y cultivos de nopales y magueyes.

Flavia De Albino, su hija Gloria y su nieta Jocabed te enseñarán sobre la vida agrícola, sus ciclos y saberes en el taller vivencial ‘Nochtli’, totalmente agroecológica y con 15 años de existencia.

Foto: Huerta Gosén

Puedes elegir algún otro taller y visitar el campo o solo probar su comida. Flavia es sumamente creativa y en cada visita te recibe con diferentes atoles, tamales, tlacoyos, moles, pozoles, panes y postres, con lo que en ese momento esté disponible, aunque el nopal y los maíces siempre están presentes en su cocina auténtica.

Ellas también son transformadoras y podrás comprar tortillas, tostadas, burritos (granos de maíz tostados y endulzados con piloncillo), licores de frutas y panquecitos que, además de ser deliciosos, son nutritivos.

Dónde: en la colonia Unión y Progreso, Huamantla, Tlaxcala.

WhatsApp: (247) 131 4089.

IG: @huertagosen963.

Academia Mexicana del Cacao

Rogelio Pedraza es antropólogo y trabaja desde hace 20 años en los Altos de Chiapas con esta iniciativa que ofrece café de especialidad, así como alimentos y bebidas con cacao, pero también educación sobre estos cultivos en el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas.

Trabaja directamente con las familias caficultoras y cacaoteras. Él sabe que la clave es la organización, la economía social y el trabajo comunitario para que esto pueda ser duradero y útil.

Destaca que las organizaciones deben visualizarse y conformarse como empresas sociales con estructura, y da algunos ejemplos de éxito, como Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, Biocafé y Unión Majomut, entre otras, algunas con identidad tsotsil y tseltal.

Lee también: 5 experiencias imperdibles en el pueblo mágico de Acaxochitlán

Además de enfoques sensoriales y técnicos, integra en su discurso la indisoluble relación de lo agroforestal con los procesos sociales en la investigación alrededor de estos temas.

Tu experiencia como visitante, va desde ir a disfrutar tu bebida con tranquilidad hasta tomar algún taller o capacitación.

Dónde: en la colonia centro, dentro del Centro Cultural San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

WhatsApp: (247) 131 4089.

IG: @academia_mexicana_del_cacao_

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters