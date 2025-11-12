Aunque las tirolesas no son para todos, no hay duda que son experiencias muy emocionantes. La mayoría sobrevuela paisajes fabulosos que, de otra manera, sería imposible ver.

En Hidalgo hay muchas que aprovechan distintos escenarios como sierras, peñas e incluso cuevas.

Te proponemos subirte a 3 de las tirolesas más extremas del estado. Están a menos de 2 horas y media de Ciudad de México.

Tirolesa en Grutas Xoxafi

En el entorno semidesértico de la región centro de Hidalgo, hace aproximadamente 250 millones de años el agua comenzó a filtrarse por la roca caliza de las actuales Grutas Xoxafi, un sistema de cuevas de 120 metros de profundidad.

Foto: Grutas Xoxafi

Su actividad principal es una excursión a través de sus galerías con formaciones rocosas (estalactitas, estalagmitas, columnas) y pinturas rupestres, aunque dentro hay otras experiencias como rappel, puente tibetano y una increíble tirolesa.

Esta última es un lanzamiento poco común por estar en escenario subterráneo. El cable mide 30 metros de longitud y se encuentra en una cámara repleta de antiguas y asombrosas paredes de piedra esculpidas por el agua.

Para acceder a la tirolesa se debe contratar el paquete ‘Túnel Extremo’, que incluye expedición de 100 metros bajo tierra, un puente tibetano, rappel de 20 metros y escalada en roca.

Tiene un costo de $440 pesos por persona.

Más información en Whatsapp: (772) 112 1832.

Tirolesa en Peña del Aire

Al norte del pueblo mágico de Huasca de Ocampo, justo al borde de una profundo desfiladero semidesértico, con vistas a la Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán, el Parador Turístico Peña del Aire cuenta con otra de las experiencias más extremas de Hidalgo.

Aunque es conocido por una roca natural que parece ‘suspendida’ en el aire, su columpio extremo, sus cielos nocturnos despejados y su tirolesa son lo más atractivo para quienes buscan la aventura extrema.

Foto: Parador Turístico Peña del Aire

Conecta un par de riscos en un trayecto de aproximadamente 400 metros de longitud. Lo verdaderamente cardíaco está en su altura, pues en ciertos tramos se eleva a 1,200 metros sobre el nivel del piso.

La entrada al parador tiene un costo de $30 pesos por persona. Hay que pagar $150 extra para subir a la tirolesa.

Más información en Facebook: ‘Parador Turístico Peña del Aire’.

Tirolesa extrema en Carboneras

Aprovechando su accidentada orografía, el pueblo mágico de Mineral del Chico se ha convertido en una de las capitales del turismo de aventura no solo en Hidalgo, sino también en México, gracias a actividades como puentes colgantes, rappel, vía ferrata, escalada...

Foto: Parque Ecológico Carboneras

En la vecina comunidad de Carboneras, dentro del parque ecológico homónimo, se instaló una tirolesas con vistas de infarto: montañas escarpadas y grandes extensiones de bosque.

Se trata de un circuito de 4 cables que suman 1,400 metros de longitud. La altura máxima es de 100 metros sobre el nivel del suelo.

La entrada al parque tiene un costo de $30 pesos por persona. Subir a la tirolesa cuesta $300 extra.

Más información al teléfono: (771) 526 8344.

