Son las siete de la mañana y el aroma que te despierta es el de una mezcla de tierra mojada y madera; un jilguero canta a lo lejos pero, poco a poco, su silbido se acerca. Abres los ojos y observas una ventana circular, parecida a una claraboya, que da directamente a un bosque cubierto de neblina.

Esta es tan solo una breve descripción de cómo se vive la experiencia en las cabañas Wander Chico, un refugio en plan romántico en el pueblo mágico de Mineral del Chico.

¿Dónde están las cabañas de Wander Chico?

Se encuentran en el Parque Nacional El Chico, una joya natural de la Comarca Minera del estado de Hidalgo, a tan solo 10 minutos del centro del pueblo mágico, a menos de una hora de Pachuca y a unas dos horas y media de Ciudad de México.

Ve bien preparado con chamarra, calzado para senderismo a prueba de agua e impermeable, por si las dudas. Es común que llueva, que haya neblina y que haga mucho frío después de que se oculta el sol. El bosque, el clima, la fogata y la cabaña escondida, más un vinito, son la escena perfecta para una escapada romántica.

¿Cómo son las cabañas de Wander Chico?

Las cinco cabañas de lujo para parejas de Wander Chico se extienden por 40 hectáreas en medio de una ladera boscosa del Parque Nacional El Chico. Su concepto se enfoca en la desconexión total de la cotidianidad. Por cierto, nadie sabe dónde están hasta que se hace la reservación.

No creas que son cabañas convencionales. Fueron diseñadas por el estudio mexicano de arquitectura OiOiOi en forma oval, alejadas una de la otra para mayor privacidad.

Son totalmente de madera, por dentro y por fuera y cuentan con cocineta equipada (por si están dispuestos a hacer de comer), una gran ventana para que puedas ver el bosque desde tu cama, baño privado con regadera y con una parte de techo de cristal. La cama queen dispone de cobija eléctrica y está casi a ras del piso. Una parte de la pared es retráctil para convertirse en puerta.

El interior es minimalista, elegante y funcional. El aroma a bosque lo impregna todo. Este escenario incluye efectos de sonido que nos regala la naturaleza: el viento que mueve las ramas, la lluvia en el techo y en la tierra y el cantar de las aves.

Afuera, estas cabañas cuentan con su respectivo fogatero, un par de sillas de madera e iluminación con foquitos que, por las noches, se convierten en un atractivo spot fotográfico.

Si viajas en familia o con un grupo de amigos, hay otras cinco cabañas de estilo alpino (triangulares). Tienen dos niveles y también están equipadas con cocineta, baño privado y dos camas queen, una en el primer piso y otra en un tapanco.

Las cabañas están conectadas entre sí por medio de senderos rústicos, de tierra y piedra, algo inclinados, por lo que no se recomienda para personas con movilidad reducida.

Actividades en las cabañas Wander Chico

¿Qué tal un baño de bosque? El atractivo de Wander Chico es que se mimetiza con el entorno, así que lo mejor es salir a explorarlo.

Cada spot tiene su encanto, sobre todo en la noche, cuando las cabañas se iluminan. A unos 20 minutos bajando la montaña, el sendero se vuelve más estrecho y pedregoso pero, créeme, vale la pena caminarlo porque el sitio donde termina es un río que forma una cascada.

También puedes solicitar proyecciones de películas en un cine estilo carpa, picnics en el bosque o masajes en pareja. Cuando haga calor, la mejor opción es darse un chapuzón en el jacuzzi al aire libre, entre los árboles.

No tiene restaurante, pero ofrece desayunos (continentales) y servicio de entrega de comida a tu cabaña, de algunos restaurantes del pueblo.

Fuera de la propiedad, se trabaja con proveedores locales para organizar experiencias en el pueblo mágico: salidas downhill en bici de montaña (solo fines de semana), hiking a las diferentes peñas y al laberinto de rocas conocido como El Contadero; una caminata a cuatro ríos y cascadas; tour diurno o nocturno por las calles de Mineral del Chico; paseos en rzr o circuito de tirolesas que puede incluir rappel y escalada.

Datos útiles

La tarifa de alojamiento depende del día: entre semana es de $2,500 pesos por noche para dos personas; domingos, $2,900; viernes, $3,900 y sábados, $6,000.

Ofrece actividades desde $200 pesos por persona.

Las cabañas son pet friendly. El costo por mascota es de $500 por toda la estadía.

Sitio web: wandercabins.mx

