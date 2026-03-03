Un nuevo espacio educativo abrió sus puertas en Chapultepec: se trata del Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET). Este recinto forma parte de la Comisión Federal de Electricidad, y su propósito es acercar, mediante exposiciones interactivas, la ciencia y tecnología al público de todas las edades.

¿Te gustaría saber qué hay en sus salas? En Destinos te damos los detalles.

El MUNET abrió sus puertas con la actividad inmersiva "Blow Up Experience". Foto: MUNET

¿Qué hay en el MUNET?

El MUNET es un museo interactivo que expone la diversidad energética del país.

Por apertura se habilitó Blow Up Experience, una experiencia inmersiva de arte y tecnología con actividades y elementos didácticos como albercas de pelotas, hamacas, mapping, luces...

Planea tu visita porque estará disponible hasta el próximo 16 de marzo y tiene un costo de $400 pesos para adultos y $300 para niños.

El MUNET se compone de 2 plantas y 10 salas interactivas en las que hay proyecciones y maquetas para aprender distintos temas:

Energía nuclear

Combustibles fósiles

Sostenibilidad

Electricidad

Energía Hidráulica

Energía Geotérmica

Bioenergía

Energía Solar

Energía Eólica

Además de sus exposiciones y salas dedicadas a la sostenibilidad y energía, el MUNET cuenta con salas equipadas con dispositivos tecnológicos como pizarrones interactivos y pantallas de alta definición por si se desea realizar un evento corporativo, conferencias, talleres, reuniones y más. La capacidad es de hasta 250 personas.

El museo fue creado con el objetivo de fomentar en el público juvenil el interés por la ciencia y demostrar la capacidad energética de México, y cómo ésta es aprovechada en el mundo.

¿Dónde está el MUNET?

Si tienes alma de científico, el MUNET es un espacio con múltiples curiosidades. Se encuentra en Avenida de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

La vía más rápida para llegar en transporte público son las estaciones Constituyentes y Auditorio de la línea 7 del Metro.

¿Cuánto cuesta la entrada al MUNET?

Los costos de entrada son $300 para adultos y niños mayores de 13 años, y $230 para menores de 12 años.

Abre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

El MUNET es también un espacio cultural para realizar conferencias y talleres. Foto: MUNET

