Desde el pasado 1 de enero de 2026, visitar los museos de la Ciudad de México es un poco más caro. Y esto se debe a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aplicó un ajuste en las tarifas de acceso a ciertos de sus recintos.

Esta medida es parte de la actualización a la Ley Federal de Derechos, y también aplica en otras zonas arqueológicas del país.

Para que lo tengas en cuenta, aquí te decimos cuáles subieron.

Museo Nacional de Historia Chapultepec. Foto: Museo Nacional de Historia

Leer también Fin de semana en CDMX: 5 experiencias y lugares imperdibles

¿Cómo funcionan las categorías de precios del INAH?

Para regular el acceso a museos y zonas arqueológicas en México, el INAH clasifica sus recintos en 4 categorías, mismas que son determinadas por su relevancia histórica, tamaño del acervo y nivel de afluencia.

La Categoría I incluye los museos y zonas arqueológicas más emblemáticos de México, como Teotihuacán, Monte Albán, Palenque y museos como el Nacional de Antropología.

Para esta categoría, el costo de entrada general durante 2026 es:

Personas mexicanas y extranjeras residentes en México: $105.

Visitantes extranjeros: $210.

En la Categoría II se encuentran espacios de gran valor histórico y cultural, aunque con menor afluencia, por ejemplo, el Museo de El Carmen, Malinalco, Tlatelolco y el Museo de la Cultura Huasteca.

Para esta categoría, los costos del acceso general en 2026 son:

Personas mexicanas y extranjeras residentes en México: $85.

Visitantes extranjeros: $155.

Mientras que la Categoría III agrupa museos y zonas arqueológicas regionales, entre ellos, el Ex Convento de Acolman y zonas como Cempoala o Tres Zapotes.

Y, lo mismo, para esta categoría los costos del acceso general este año son:

Personas mexicanas y extranjeras residentes en México: $85.

Visitantes extranjeros: $155.

Finalmente, la Categoría IV (creada recientemente) contempla recintos ubicados en zonas turísticas estratégicas, como Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún, todos con su museo de sitio.

En 2026, el costo de entrada general es:

Personas mexicanas y extranjeras residentes en México: $80.

Visitantes extranjeros: $140.

En todas las categorías se mantiene la entrada gratuita los domingos para personas mexicanas y extranjeras residentes en México. Y el acceso sin costo es para menores de 13 años, estudiantes y docentes con credencial vigente, adultos mayores con INAPAM y personas con discapacidades.

Templo Mayor. Foto: Omar Moreno EL UNIVERSAL

¿Qué museos de la CDMX subieron de precio en 2026?

Museo Nacional de Antropología

Dentro del Bosque de Chapultepec, es uno de los principales museos de la CDMX y de América Latina. Alberga piezas icónicas como la Piedra del Sol y las salas dedicadas a las culturas mexica y maya.

Nuevo precio:

Mexicanos y residentes: $105.

Extranjeros: $210

Horario: martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

Ubicación: Paseo de la Reforma s/n, Chapultepec I Sección, CDMX.

Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec

Este recinto es el único castillo real de América Latina y resguarda más de 100 mil piezas relacionadas con la historia de México, desde el Virreinato hasta el siglo XX.

Nuevo precio:

Mexicanos y residentes: $105.

Extranjeros: $210.

Horario: martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas

Ubicación: Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Museo Nacional de Historia. Foto: Gobierno de México

Museo del Templo Mayor

Localizado junto a la Catedral Metropolitana, este museo conserva los vestigios del centro ceremonial más importante de los mexicas, con esculturas, ofrendas y piezas rituales halladas en excavaciones arqueológicas.

Nuevo precio:

Mexicanos y residentes: $105.

Extranjeros: $210.

Horario: martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.

Ubicación: Seminario 8, Centro Histórico, CDMX.

Museo de El Carmen

Situado en el barrio de San Ángel, este antiguo convento del siglo XVII destaca por su arquitectura barroca, su colección de arte novohispano y su famosa cripta con momias.

Nuevo precio:

Mexicanos y residentes: $85.

Extranjeros: $155.

Horario: martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Ubicación: Av. Revolución 4 y 6, colonia San Ángel, CDMX.

Museo de El Carmen. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Es el único museo del país dedicado a exhibir objetos de civilizaciones de todo el mundo, con salas de Egipto, China, Japón, Grecia y Roma. Se ubica en la histórica Antigua Casa de Moneda.

Nuevo precio:

Mexicanos y residentes: $85.

Extranjeros: $155.

Horario: martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Ubicación: Calle Moneda 13, Centro Histórico.

Leer también Los 10 países donde se 'cobra' más propina

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters