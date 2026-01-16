En México, la propina no es obligatoria por ley. La Profeco ha reiterado que ningún comercio puede exigirla ni incluirla automáticamente en la cuenta.

Sin embargo, en la práctica, dejar cierto porcentaje del costo final del consumo es una costumbre arraigada, especialmente en restaurantes, bares y servicios turísticos.

Esto no solo sucede en nuestro país, sino en prácticamente todo el mundo, por lo que si viajas al extranjero, es un punto importante a considerar, sobre todo para considerar gastos 'extra'.

De acuerdo con diversos estudios y reportes, este es el ranking de los 10 países donde los porcentajes de propinas son más altos.

En Estados Unidos, la propina es parte esencial del ingreso en restaurantes y bares. Foto: Pexels

10. Reino Unido

En el Reino Unido, muchos restaurantes añaden automáticamente un cargo por servicio de entre 10 y 12.5%. Si este no aparece en la cuenta, se espera que el cliente lo deje de forma voluntaria.

En Londres y otras grandes ciudades, la propina se ha vuelto casi automática, especialmente en restaurantes formales.

9. Chile

En Chile, la propina estándar es del 10%, y muchos restaurantes preguntan directamente al cliente si desea agregarla a la cuenta. Aunque puede rechazarse, no hacerlo suele generar incomodidad y podría percibirse como mala educación.

La práctica está tan normalizada que muchos consumidores la consideran parte del precio final.

En bares y cafeterías, el redondeo también es habitual, sobre todo en zonas urbanas.

8. México

Aunque la Profeco subraya que la propina es voluntaria, en la práctica dejar entre 10 y 15% es casi una norma social.

En destinos turísticos, no dejar propina no está del todo bien visto, especialmente en restaurantes, hoteles y tours guiados.

Así, México es uno de los países donde más se “espera” propina sin que sea obligatoria.

En México, la propina no es obligatoria, pero socialmente se espera dejarla. Foto: Pexels

7. Argentina

En Argentina no es obligatoria la propina pero está ampliamente normalizada.

En restaurantes, se espera dejar alrededor del 10%, especialmente en Buenos Aires y zonas turísticas.

El contexto económico ha reforzado esta práctica, ya que muchos trabajadores del sector servicios dependen de las propinas para complementar su ingreso.

En cafés, bares y taxis, redondear la cuenta es una costumbre frecuente.

6. Brasil

En Brasil, la mayoría de los restaurantes incluye automáticamente un 10% de servicio, conocido como servicio.

Este cargo funciona como una propina estándar y suele aparecer directo en la cuenta.

Aun así, en zonas turísticas o restaurantes de mayor nivel, muchos clientes dejan un monto adicional si el servicio fue de su agrado.

Esto ha normalizado la idea de que la propina es parte fija del consumo, aunque técnicamente puede rechazarse si el cliente lo solicita.

En Europa, muchos restaurantes incluyen el servicio, aunque se suele dejar un extra. Foto: Pexels

5. Francia

En Francia, el concepto 'service compris' incluye alrededor de un 15% por servicio al costo final total.

Aun así, es común dejar un extra de 5 a 10% si la atención fue particularmente buena.

En este último caso, la propina adicional no es obligatoria, pero se asocia con un reconocimiento al buen servicio.

En cafés y bares, dejar monedas sobre la mesa sigue siendo una práctica común.

4. Noruega

En Noruega tampoco se obliga a dar propina, pero en la práctica se ha vuelto común dejar entre 10 y 20% en restaurantes, sobre todo en Oslo y sus principales destinos turísticos.

El alto costo de vida influye directamente en esta práctica.

En bares y restaurantes de gama alta, no dejar propina puede percibirse como una señal de insatisfacción.

Aunque no existe una presión tan directa como en Estados Unidos, los viajeros suelen sentirse obligados a dejar un extra para evitar incomodidades.

3. Suiza

En Suiza, el precio del servicio suele estar incluido en la cuenta con una tasa cercana al 15%, lo que técnicamente cubre la propina.

Sin embargo, en restaurantes de alto nivel o zonas turísticas, es común redondear o dejar un monto adicional.

A pesar de los altos salarios, la cultura del servicio premium impulsa a muchos clientes a recompensar una atención excepcional.

Esto convierte a Suiza en uno de los países europeos donde más se terminan pagando propinas, aunque de forma menos visible que en América del Norte.

2. Canadá

Canadá mantiene una cultura de propina muy similar a la estadounidense. En restaurantes, lo habitual es dejar entre 15 y 20%, especialmente en ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal.

En algunos sistemas de cobro, las opciones de propina ya vienen preconfiguradas desde el 18%.

Aunque los salarios son más altos que en Estados Unidos, la propina sigue siendo considerada una parte esencial del ingreso del personal de servicio.

En bares, cafeterías y taxis también se espera dejar un extra. Omitirlo suele interpretarse como una falta de educación.

1. Estados Unidos

Estados Unidos ocupa el primer lugar de forma indiscutible. En restaurantes, bares y cafeterías, se espera una propina de entre 20 y 25%, y en algunos casos incluso más.

Esto se debe a que el salario base de los meseros suele ser bajo, ya que la ley permite que se 'complete' el ingreso con propinas.

No dejar este extra puede generar confrontaciones directas o incluso que el personal reclame al cliente.

Además, la propina se extiende a taxis, repartidores, personal de hotel y hasta servicios de belleza, lo que convierte al país en uno de los más costosos en este aspecto para los viajeros.

¿Hay países donde no se da propina?

A diferencia de América y Europa, en gran parte de Asia dar propina no es una buena idea.

En países como Japón, China y Corea del Sur, puede interpretarse como una falta de respeto o un intento de soborno.

La excepción es Hong Kong e India, donde una propina cercana al 10% es habitual.

En Asia, dar propina puede ser mal visto y hasta ofensivo en algunos países. Foto: Pexels

Antes de viajar, conocer estas diferencias culturales puede evitar momentos incómodos y gastos innecesarios.

