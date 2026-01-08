Por más de 3 décadas, Porfirio Díaz gobernó México en un periodo conocido como el Porfiriato. Aunque fue y sigue siendo un personaje polémico, dejó algunas joyas arquitectónicas –influenciadas por estilos europeos– que se convirtieron en emblemas de diversas ciudades del país, incluida la CDMX y su Centro Histórico.

Prepara el calzado cómodo porque próximamente habrá un tour para contemplar algunas de las construcciones más bonitas de la época, justo en el corazón de la capital mexicana.

¿Cómo es el tour por los palacios del Porfiriato?

Organizado por la touroperadora Turisteando Ando y guiado por la arqueóloga Aracely Avelino, el ‘tour a los palacios de Don Porfirio’ será un recorrido a pie por algunos de los edificios más icónicos del Centro Histórico de la CDMX.

Foto: Sectur CDMX

Durante aproximadamente 3 horas, caminarás para conocer sitios como el Palacio de Bellas Artes con su estilo art nouveau y art decó, mascarones y esculturas referentes a las artes, flora, fauna e historia mexicana y su hermosa fachada de mármol de Carrara.

También pasarás por el Palacio Postal, obra de estilo ecléctico a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari (quien también hizo el Palacio de Bellas Artes). Llama la atención por su exterior en cantera de chiluca, elementos góticos y su interior con herrería de bronce y mármoles mexicanos.

La siguiente parada está a unos metros de las 2 edificaciones anteriormente mencionadas. Se trata de la Plaza Manuel Tolsá, donde se encuentra la estatua ecuestre del rey Carlos IV y otro emblema del Porfiriato: el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, conocido en la actualidad como el Museo Nacional de Arte.

Foto: Sectur CDMX

Su fachada es de cantera gris con algunos detalles de estilo neoclásico y renacentista. Dentro hay bellos trabajos en herrería, relieves en paredes y techos, murales y una elegante escalera principal.

¿Cuándo será el tour por los palacios del Porfiriato?

¿Listo para hacer un viaje arquitectónico al Porfiriato en pleno 2026? Este tour será el domingo 11 de enero.

La experiencia comienza a las 10:00 a.m. en la plaza Manuel Tolsá.

¿Cuánto cuesta el tour por los palacios del Porfiriato?

El costo del tour por los palacios del Porfiriato es de $150 pesos por persona. Incluye guía.

Foto: MUNAL

Para más información y reservas, manda Whatsapp al número: (55) 6727 3803.

