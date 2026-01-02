El Gran Hotel de la Ciudad de México es uno de los alojamientos más representativos del Centro Histórico. Su arquitectura art nouveau, su famoso vitral y su legado como antiguo Centro Mercantil lo han convertido en hospedaje atractivo para viajeros nacionales e internacionales.

Ofrece un servicio de cinco estrellas y destaca por su lobby imponente, la variedad de sus habitaciones, restaurantes y terraza.

El Gran Hotel fue parte de la modernización de la capital. Foto: Facebook Gran Hotel Ciudad de México

¿Cuándo abrió el Gran Hotel de la CDMX?

La historia de este hotel está ligada al proceso de modernización que vivió el país a finales del siglo XIX, durante el Porfiriato.

Su edificio principal fue inaugurado en 1899 y se ubica en el Zócalo capitalino. Originalmente funcionó como una tienda departamental, conocida como el Centro Mercantil, concebida para estar a la altura de los grandes almacenes europeos de aquella época.

Desde entonces, ha atravesado momentos clave para la transformación social, económica y cultural de nuestra capital, sobre todo cuando buscaba proyectarse como moderna y cosmopolita.

Otro dato del Gran Hotel es que fue testigo de la migración francesa que arribó a México durante el siglo XIX, particularmente de comerciantes y textileros del Valle de Ubaye, quienes influyeron decisivamente en el desarrollo del comercio en el Centro Histórico.

Tras cerrar como tienda en 1958, el edificio fue restaurado y, respetando su diseño original, reabrió en 1968 como el hotel que conocemos hoy en día, ofreciendo hospedaje, servicios y amenidades para los turistas en los Juegos Olímpicos.

¿Cómo es la arquitectura del Gran Hotel de la CDMX?

El Gran Hotel destaca como una de las joyas del art nouveau en México. Su fachada tiene inspiración neoclásica que contrasta con el interior decorado con flores, pisos de mármol, balcones señoriales, candiles estilo Luis XV y mobiliario de época que evocan el lujo porfiriano.

Sin embargo, su elemento más icónico es el majestuoso vitral Tiffany que cubre el patio central. Esta pieza arquitectónica con más de 20,000 cristales de colores fue diseñada por el artista francés Jacques Grüber en 1908, y es considerada una de las más grandes y bellas en su tipo.

En los pisos, pasillos, en el lobby y prácticamente en todos los rincones se observan detalles innovadores para la época en que fue edificado. Uno de esos elementos es el elevador de rejilla, considerado como el primero instalado en México y que reforzó su apariencia moderna.

El Gran Hotel conserva su imponente vitral Tiffany de 1908, obra del francés Jacques Grüber. Foto: Facebook Gran Hotel Ciudad de México

¿Qué habitaciones ofrece el Gran Hotel?

Este hotel cuenta con diferentes categorías de habitaciones, pensadas tanto para estancias cortas como para experiencias de lujo prolongadas:

Master Suite Vista al Zócalo: con cama King Size, es una de las más exclusivas. Destaca por sus amplios ventanales con vista directa al corazón de la ciudad, sala independiente, sofá cama y una decoración elegante con dosel.

Junior Suite Vista al Zócalo: ofrece una experiencia similar a la habitación anterior, aunque con dimensiones ligeramente menores. Mantiene la cama King Size, un dosel decorativo y área de descanso, ideal para quienes buscan vistas privilegiadas sin llegar a una suite mayor.

Master Suite Vista Interna: conserva el mismo nivel de amplitud, pero con ventanas hacia el interior del hotel , lo que brinda una estancia tranquila y silenciosa.

, lo que brinda una estancia tranquila y silenciosa. En categorías más accesibles se encuentran la Deluxe Doble, con dos camas Queen Size, y la Deluxe King, con una cama King Size. Ambas ofrecen decoración clásica y las amenidades suficientes para viajes en pareja o familia.

Finalmente, la Super Saver es una opción pensada para quienes desean hospedarse en este icónico hotel aunque con un presupuesto limitado, sin sacrificar elegancia ni servicios.

Elegantes, modernas y bien equipadas; todas las habitaciones ofrecen comodidad y servicios adicionales como limpieza diaria, atención personalizada y conserjería.

Suites y cuartos con amenidades de lujo en el Gran Hotel CDMX. Foto: Gran Hotel de la CDMX

¿Cuánto cuesta hospedarse en el Gran Hotel?

El costo de hospedaje en el Gran Hotel de la CDMX varía según la temporada, el día de la semana y la disponibilidad de habitaciones.

Actualmente existen ofertas que reducen de manera significativa las tarifas habituales.

Por ejemplo, si haces tu reservación entre semana (dentro de la primera semana de enero), una noche en habitación Deluxe King cuesta desde los $4,800 a $4,900. Mientras que una Master Suite Vista Interna ronda los $6,100 y la Junior Suite supera los $7,500 pesos.

Si la estancia es en fin de semana, las tarifas suelen aumentar. Para que te des una idea, la Master Suite Vista al Zócalo puede alcanzar de los $8,500 a los $9,000 por noche.

El precio de las habitaciones en el Gran Hotel CDMX depende de la temporada y el día de reservación. Foto: Facebook Gran Hotel Ciudad de México

¿Cómo es la terraza del Gran Hotel Ciudad de México?

Otro de los atractivos de este hotel es el Restaurante & Bar Terraza, famoso por ofrecer una de las vistas panorámicas más espectaculares del Centro Histórico.

Aquí se sirve buffet matutino, brunch de fin de semana, servicio a la carta y bebidas, con horarios amplios que van desde la mañana hasta la noche.

El menú se integra por platillos de la gastronomía mexicana, desde tacos de camarón, flautas, ceviche, quesadillas, tostadas, sopa de tortilla, caldo tlalpeño, mixiotes y mucho más.

Si sólo quieres conocer este espacio, también se permite ingresar sin necesidad de hospedaje. únicamente necesitas reservar en su sitio oficial.

Hospedarse en el Gran Hotel de la Ciudad de México no es solo reservar una habitación, sino vivir una experiencia repleta de historia, arquitectura y comida de alto nivel.

La terraza del Gran Hotel CDMX ofrece platillos de la cocina mexicana. Foto: Facebook Gran Hotel Ciudad de México

