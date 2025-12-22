Al planear un viaje a Estados Unidos, uno de los puntos que suele generar dudas es cuánto dinero se puede llevar sin tener que declararlo ante las autoridades.

Ya sea por vacaciones, negocios o visitas familiares, transportar efectivo o ciertos instrumentos monetarios está permitido, pero existen reglas muy claras que deben cumplirse para evitar sanciones.

Conocerlas antes de volar puede ahorrarte contratiempos legales en aduanas y retrasos innecesarios.

Viajar con efectivo a Estados Unidos tiene reglas claras que es importante conocer antes de pasar por aduana. Foto: Unsplash

¿Cuál es el límite permitido sin hacer declaración?

El límite de dinero permitido para entrar o salir de Estados Unidos, incluso de México, no debe superar los 10 mil dólares en efectivo o en instrumentos monetarios.

Cuando el monto total rebasa esa cifra, ya sea en dólares, moneda extranjera o su equivalente, es obligatorio declararlo ante la aduana estadounidense.

Esta regla aplica tanto para viajeros individuales como para familias o grupos que ingresan juntos. No está permitido dividir el dinero entre varias personas del grupo con la intención de no superar el límite permitido.

¿Qué se considera dinero e instrumentos monetarios?

Las autoridades estadounidenses consideran como instrumentos monetarios, además de los billetes y monedas de cualquier país, los cheques de viajero, cheques comunes, giros postales, pagarés, valores o acciones al portador.

También se incluyen ciertos documentos financieros que pueden transferirse al portador de manera inmediata.

En el caso de monedas y lingotes de oro, estos pueden ingresarse al país, pero deben declararse, especialmente si su valor supera los 10 mil dólares.

El formulario FinCEN 105 es el documento oficial para reportar dinero en efectivo e instrumentos monetarios. Foto: Unsplash

Algunos artículos provenientes de países específicos tienen restricciones adicionales.

¿Cómo declarar si llevas más de 10 mil dólares?

Si al entrar o salir de Estados Unidos llevas una cantidad mayor al límite permitido, debes presentar el Formulario FinCEN 105, conocido como el Informe de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios.

Este trámite puede hacerse en línea, en papel o directamente con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza.

Además, al ingresar al país, los viajeros deben completar el Formulario de Declaración de Aduanas, donde también se indica si se transporta dinero por encima del monto establecido.

¿Cuáles son las consecuencias de no declarar el dinero?

No declarar el dinero cuando se supera el límite puede traer consecuencias graves.

Las sanciones van desde la confiscación del dinero, multas que pueden alcanzar hasta 500 mil dólares, cargos criminales e incluso penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo del caso.

Por ello, las autoridades recomiendan declarar siempre que exista duda, ya que el trámite es legal y no implica el pago de impuestos, solo la notificación del monto transportado.

Viajar informado es la mejor forma de evitar problemas.

No declarar correctamente el dinero que llevas puede derivar en fuertes multas o sanciones legales. Foto: Unsplash

Si planeas llevar efectivo o instrumentos monetarios a Estados Unidos, revisa estas reglas con anticipación para cruzar la frontera sin problemas y disfrutar tu viaje con tranquilidad.

